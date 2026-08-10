Copa Libertadores 2026: partidos y horarios de los octavos de final

La Copa Libertadores 2026 entra en una etapa decisiva con los partidos de ida de los octavos de final, que se disputarán entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto.

Ocho series comenzarán a definirse esta semana, con duelos entre equipos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay. Entre los encuentros más destacados aparece el duelo brasileño entre Cruzeiro y Flamengo, además de los partidos que protagonizarán los equipos colombianos y ecuatorianos.

Partidos del martes 11 de agosto

Fluminense vs. Independiente Rivadavia

📍 Río de Janeiro, Brasil

🕙 22:00 GMT

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica

📍 La Plata, Argentina

🕧 00:30 GMT del miércoles



Deportes Tolima vs. Independiente del Valle

📍 Ibagué, Colombia

🕧 00:30 GMT del miércoles

Partidos del miércoles 12 de agosto

Platense vs. Coquimbo Unido

📍 Buenos Aires, Argentina

🕙 22:00 GMT

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Palmeiras vs. Cerro Porteño

📍 São Paulo, Brasil

🕙 22:00 GMT

Cruzeiro vs. Flamengo

📍 Belo Horizonte, Brasil

🕧 00:30 GMT del jueves

Partidos del jueves 13 de agosto

Mirassol vs. Liga de Quito

📍 Mirassol, Brasil

🕙 22:00 GMT

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Rosario Central vs. Corinthians

📍 Rosario, Argentina

🕧 00:30 GMT del viernes

Octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los partidos de ida marcarán el comienzo de ocho series que definirán a los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Los clubes buscarán conseguir una ventaja antes de disputar los encuentros de vuelta.

