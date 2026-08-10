Copa Libertadores 2026: partidos y horarios de los octavos de final

La Copa Libertadores 2026 entra en una etapa decisiva con los partidos de ida de los octavos de final, que se disputarán entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto.
Ocho series comenzarán a definirse esta semana, con duelos entre equipos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay. Entre los encuentros más destacados aparece el duelo brasileño entre Cruzeiro y Flamengo, además de los partidos que protagonizarán los equipos colombianos y ecuatorianos.
Partidos del martes 11 de agosto
Fluminense vs. Independiente Rivadavia
📍 Río de Janeiro, Brasil
🕙 22:00 GMT
Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
📍 La Plata, Argentina
🕧 00:30 GMT del miércoles
Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
📍 Ibagué, Colombia
🕧 00:30 GMT del miércoles
Partidos del miércoles 12 de agosto
Platense vs. Coquimbo Unido
📍 Buenos Aires, Argentina
🕙 22:00 GMT
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Palmeiras vs. Cerro Porteño
📍 São Paulo, Brasil
🕙 22:00 GMT
Cruzeiro vs. Flamengo
📍 Belo Horizonte, Brasil
🕧 00:30 GMT del jueves
Partidos del jueves 13 de agosto
Mirassol vs. Liga de Quito
📍 Mirassol, Brasil
🕙 22:00 GMT
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Rosario Central vs. Corinthians
📍 Rosario, Argentina
🕧 00:30 GMT del viernes
Octavos de final de la Copa Libertadores 2026
Los partidos de ida marcarán el comienzo de ocho series que definirán a los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Los clubes buscarán conseguir una ventaja antes de disputar los encuentros de vuelta.