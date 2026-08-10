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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Copa Libertadores 2026: partidos y horarios de los octavos de final

Copa Libertadores 2026: partidos y horarios de los octavos de final

La Copa Libertadores 2026 entra en su fase decisiva con los partidos de ida de los octavos de final. Conozca los horarios y cruces de esta semana.

Trofeo de la Copa Libertadores
Copa Libertadores
AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de ago, 2026

La Copa Libertadores 2026 entra en una etapa decisiva con los partidos de ida de los octavos de final, que se disputarán entre el martes 11 y el jueves 13 de agosto.

Ocho series comenzarán a definirse esta semana, con duelos entre equipos de Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y Paraguay. Entre los encuentros más destacados aparece el duelo brasileño entre Cruzeiro y Flamengo, además de los partidos que protagonizarán los equipos colombianos y ecuatorianos.

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Partidos del martes 11 de agosto

Fluminense vs. Independiente Rivadavia
📍 Río de Janeiro, Brasil
🕙 22:00 GMT

Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica
📍 La Plata, Argentina
🕧 00:30 GMT del miércoles

Deportes Tolima vs. Independiente del Valle
📍 Ibagué, Colombia
🕧 00:30 GMT del miércoles

Partidos del miércoles 12 de agosto

Platense vs. Coquimbo Unido
📍 Buenos Aires, Argentina
🕙 22:00 GMT

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Palmeiras vs. Cerro Porteño
📍 São Paulo, Brasil
🕙 22:00 GMT

Cruzeiro vs. Flamengo
📍 Belo Horizonte, Brasil
🕧 00:30 GMT del jueves

Partidos del jueves 13 de agosto

Mirassol vs. Liga de Quito
📍 Mirassol, Brasil
🕙 22:00 GMT

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Rosario Central vs. Corinthians
📍 Rosario, Argentina
🕧 00:30 GMT del viernes

Octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Los partidos de ida marcarán el comienzo de ocho series que definirán a los equipos clasificados a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Los clubes buscarán conseguir una ventaja antes de disputar los encuentros de vuelta.

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