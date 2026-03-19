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Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Rivales de Independiente Santa Fe en Copa Libertadores 2026: estos son los partidos

Rivales de Independiente Santa Fe en Copa Libertadores 2026: estos son los partidos

Definido el camino que tendrá el cuadro cardenal en esta Copa Libertadores 2026. Los dirigidos por Pablo Repetto buscarán hacer historia.

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