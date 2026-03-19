Rivales de Independiente Santa Fe en Copa Libertadores 2026: estos son los partidos

Listo el camino que tendrá que afrontar Independiente Santa Fe, el cuadro dirigido por Pablo Repetto, en esta Copa Libertadores 2026. En donde enfrentará a equipos importantes del continente para poder hacer un gran torneo y clasificar, al menos, a los octavos de final de la competencia.

Una vez más, el cuadro cardenal será protagonista en un torneo internacional y espera repetir su mejor presentación en la misma cuando en 2013 alcanzó la semifinal del torneo, pero que, lamentablemente, cayó en semifinales frente a Olimpia de Paraguay.

Independiente Santa Fe. Foto: @SantaFe en X.

Rivales de Independiente Santa Fe en Copa Libertadores 2026

Peñarol (Uruguay).

Corinthians (Brasil).

(Por confirmar)

(En minutos se conocerán los rivales de Santa Fe).



Fixture de la Copa Sudamericana 2026