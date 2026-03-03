En vivo
Santa Fe sufre importante baja para el inicio de la Copa Libertadores por esta lesión

Este jugador venía siendo parte de la rotación del medio campo con Daniel Torres, Johan Torres y Yílmar Velásquez. Aquí el reporte médico oficial del club capitalino.

