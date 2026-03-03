Santa Fe sufre importante baja para el inicio de la Copa Libertadores por esta lesión

Independiente Santa Fe confirmó una noticia poco alentadora a pocos días del sorteo de grupos de la Copa Libertadores 2026. El club confirmó, a través de su departamento médico, que el jugador Ewil Murillo presenta una lesión en la rodilla derecha que requerirá intervención quirúrgica, lo que lo deja fuera de los primeros compromisos del torneo continental.

“Presenta una lesión del menisco externo de la rodilla derecha. Requerirá manejo quirúrgico el cual se programará en los próximos días”, se lee en el reporte médico.

Por supuesto, la situación representa un golpe para el cuerpo técnico, encabezado por el entrenador Pablo Repetto, que contaba con Murillo como alternativa importante en la estructura del mediocampo para afrontar la competencia internacional, la cual se definirán los grupos el 19 de marzo tras un sorteo.

Vale recordar que Ewil Murillo se lesionó el 22 de febrero en el partido contra Junior después de haber ingresado en el minuto 54, pero en el 75 tuvo que salir del campo por esta molestia. Este compromiso terminó en victoria 2-1 para el león.



Varias semanas de incapacidad

Aunque el club cardenal no precisó el tiempo que el número 21 estará fuera de las canchas, la lesión de menisco externo suele implicar un proceso de recuperación que puede extenderse por varias semanas, dependiendo del tipo de cirugía y la evolución postoperatoria.



Teniendo en cuenta casos similares de otros futbolistas, este tipo de intervención puede dejar al jugador fuera de competencia entre seis y ocho semanas. Sin embargo, vale enfatizar que el tiempo definitivo dependerá del procedimiento realizado y la respuesta física del jugador.

Estadísticas de Ewil Murillo

El 10 de enero del 2025 fue la fecha en la que Santa Fe oficializó la contratación del volante que, poco a poco, se ha ganado el cariño de la afición con destacadas actuaciones y goles memorables como contra Millonarios en el clásico y luego en la Superliga contra el Junior a comienzos del 2026.

En sus números, Murillo ha jugado 51 partidos con el expreso rojo, ha celebrado cuatro goles, le han sacado 23 tarjetas amarillas y tiene dos tarjetas rojas en 3.064 minutos disputados.

Por su puesto, es su palmares están los títulos de la Liga BetPlay 2025-I y Superliga 2026.

