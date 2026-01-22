El secreto de Repetto detrás del título de Santa Fe en la Superliga ante Junior

Independiente Santa Fe comenzó el 2026 levantando un trofeo y enviando un mensaje claro al fútbol colombiano. La Superliga ganada frente a Junior no solo significó un nuevo título para el club cardenal, sino también que Pablo Repetto ya impuso su ADN en el conjunto bogotano.

Detrás del éxito no hubo improvisación. El técnico uruaguayo confirmó en entrevista con Blog Deportivo el secreto que hubo detrás de la obtención de la quinta Superliga, pues ya se estaba pensando en levantar este trofeo desde el 2025.

Uno de los grandes aciertos, según el propio entrenador, fue aceptar un proyecto que ya tenía bases sólidas. Santa Fe venía de procesos liderados por técnicos uruguayos que dejaron huella, y Repetto encontró una estructura que encajaba con su filosofía. A eso se sumó la confianza del presidente Eduardo Méndez y el atractivo de disputar la Copa Libertadores.



¿Cómo Santa Fe salió campeón?

Pero el verdadero secreto del título comenzó en diciembre. Apenas ocho días de trabajo antes de entrar en vacaciones fueron suficientes para fijar un objetivo claro: llegar en condiciones óptimas a la Superliga. Repetto y su cuerpo técnico sabían que el receso podía convertirse en un enemigo silencioso, especialmente en una época marcada por excesos y celebraciones decembrinas.

Santa Fe vs. Junior Foto: AFP

Por eso, lejos de desconectarse, el plantel recibió una planificación específica para las vacaciones. El mensaje fue directo: no se podía perder la forma física. El resultado se vio en enero, cuando los jugadores regresaron cumpliendo, en su mayoría, con el trabajo asignado. Para el entrenador, ese compromiso fue clave para competir en igualdad de condiciones en una final que exigía precisión física, táctica y mental.



"Ahí se habló con los jugadores, se le mandó una planificación que la verdad nos quedamos muy contentos cuando llegamos en enero porque todos la habían prácticamente cumplido", resaltó el técnico en Blog Deportivo.

Con poco tiempo de preparación formal en el 2026, Repetto apostó por un once que estuviera listo en todos los aspectos. La respuesta del equipo fue inmediata y el título terminó validando una idea clara: el profesionalismo fuera de la cancha también gana campeonatos.

Ahora, con la Superliga en el bolsillo, Repetto espera seguir puliendo el equipo, plasmar la idea uruguaya en los cardenales, afianzar los refuerzos y así tener una destacada actuación en la Copa libertadores, donde empezará su camino en la fase de grupos.