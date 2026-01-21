Rodallega hace vibrar El Campín con golazo de tiro libre en final Superliga con Santa Fe

La final de la Superliga BetPlay entre Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla dejó para la memoria de los aficionados un golazo por parte del capitán y goleador Hugo Rodallega.

Cuando el partido estaba en sus últimos minutos del primer tiempo, llegó una falta cerca del área del conjunto tiburón. De inmediato, el atacante de 40 años cogió el balón y le comunicó a sus compañeros que él cobraría el tiro libre. Tras la autorización del árbitro central, Rodallega impactó con derecha la pelota para inflar la red y hacer vibrar el estadio El Campín ante los miles de aficionados cardenales que saltaron de sus asientos para celebrar el 2-0 parcial.

🦁🏆 ¡APARECIÓ EL HÉROE DE SANTA FE! ¡HUGO RODALLEGA Y UN GOLAZO DE TIRO LIBRE CONTRA JUNIOR EN LA #SUPERLIGAxWIN! pic.twitter.com/2ecF5TTe85 — Win Sports (@WinSportsTV) January 22, 2026

Por su puesto, esta anotación se viralizó en redes sociales por la técnica, combinada con la experiencia del número 11, pues no es habitual que el delantero haga goles de tiro libre.



Tras la anotación, Hugol se fue a la tribuna oriental para celebrar con los hinchas, que estaban eufóricos por el nuevo gol del delantero en una final con el león.

Además, estuvo cerca de marcar otro gol desde un tiro libre en el minuto 79, pero el arquero lo impidió para fortuna del Junior.

Completamente enfermo estás Hugo pic.twitter.com/VKXpQ23CoF — L de laura🦁1️⃣0️⃣⭐️ (@daniela_thg10) January 22, 2026

Cuatro goles en tres finales

Es de resaltar que Rodallega volvió a aparecer en el arco en una final con Santa Fe; precisamente lo había hecho en el partido de ida de Superliga contra Junior tras aprovechar un error en la defensa. Pero no es la única anotación que ha realizado en una final con el cardenal, ya había sucedido en la final de la liga del primer semestre del 2024 contra el Bucaramanga, cuando terminaron subcampeones en El Campín. Después, anotó en la final contra el Medellín en el estadio Atanasio Girardot, cuando estaba cojo y así darle la anhelada décima estrella al expreso rojo.

Hugo Rodallega, capitán de Santa Fe Foto: Santa Fe