En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Rodallega hace vibrar El Campín con golazo de tiro libre en final Superliga con Santa Fe

Rodallega hace vibrar El Campín con golazo de tiro libre en final Superliga con Santa Fe

El delantero de 40 años sigue demostrando en el terreno de juego que sigue vigente en el fútbol con sus actuaciones en partidos decisivos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad