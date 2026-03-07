La nueva apuesta del consumo de café que crece entre jóvenes y llega a los hogares colombianos

El consumo de café en Colombia comienza a mostrar cambios en sus formas de preparación. Aunque tradicionalmente se asocia con bebidas calientes, una parte de los consumidores ha empezado a preferir presentaciones frías, especialmente entre los más jóvenes.

De acuerdo con datos de Nescafé, cerca del 8 % del café que se consume en el país ya se toma frío, una tendencia que ha venido creciendo en los últimos años.

Este comportamiento se concentra principalmente en personas entre los 18 y 35 años, quienes representan más de la mitad de quienes optan por este tipo de preparación. Para este grupo, el café no solo cumple una función energética dentro de la rutina diaria, sino que también se relaciona con experiencias sociales, momentos de ocio y formas de consumo más personalizadas.

Las cifras también muestran que el café frío se consume con mayor frecuencia fuera del hogar. Actualmente, alrededor del 14 % de estas bebidas se adquiere en cafeterías o establecimientos especializados, mientras que su preparación en casa apenas alcanza el 5 %.



En ese escenario aparece la apuesta de Nescafé, que busca ampliar las formas de preparación del café frío a través de su línea NESCAFÉ ICE. La compañía plantea una alternativa basada en café soluble diseñado para mezclarse directamente con líquidos fríos, ya sea agua o leche, sin necesidad de maquinas.

La directora de negocio de Nescafé en Colombia, Kari Maler, explicó que “las generaciones más nuevas toman la bebida más como una experiencia que necesariamente como el hábito o la costumbre que tienen las generaciones más grandes”.

Según la directiva, uno de los retos está en que, aunque el consumo de café frío fuera del hogar alcanza cerca del 15 % de las ocasiones, su preparación en casa es menor porque muchas personas no saben cómo hacerlo. Por ello, la compañía desarrolló un producto pensado para facilitar ese proceso.

“La gran diferencia de nuestro producto es la disolución, porque un producto para café frío tiene que disolver en frío”, explicó Maler.

Como parte de su estrategia, NesCafé impulsa la campaña ColdLaboration, una iniciativa con la que busca presentar el café frío como una experiencia más social y creativa. La propuesta se materializa en espacios como Casa ICE, pensados como puntos de encuentro donde las personas pueden experimentar con distintas formas de preparar la bebida y compartir alrededor de ella.

La iniciativa también cuenta con la participación de la cantante Juliana Velásquez, quien se suma a la propuesta para conectar con públicos jóvenes y reforzar la idea del café frío como una experiencia social y creativa alrededor de la bebida.