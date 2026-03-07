Chance Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy sábado 7 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más seguidos por los aficionados a los juegos de azar en Colombia. Gracias a que se juega todos los días del año y a su dinámica fácil de entender, este sorteo ha ganado popularidad en distintas regiones del país. Cada noche, miles de apostadores consultan el resultado oficial de Caribeña Noche con la esperanza de acertar su número y llevarse un premio.



Resultado oficial Caribeña Noche – 7 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el sábado 7 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Caribeña Noche fue el siguiente: 5641 - 3.



Número ganador: 5641

Dos últimas cifras: 41

Tres últimas cifras: 641

Quinta balota: 3

¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se realiza todos los días del año, sin excepción. El número ganador se da a conocer una vez finaliza el sorteo y los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m.

Este horario permite que los jugadores sepan con claridad cuándo verificar el resultado del día y confirmar si su apuesta coincide con el número ganador.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los principales atractivos del chance Caribeña Noche es la variedad de modalidades disponibles para jugar. Estas opciones permiten elegir la forma de apostar según el premio esperado y el nivel de riesgo que el jugador esté dispuesto a asumir.

Entre las modalidades más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: coincidir con las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Tres cifras combinado: coincidir con las tres últimas cifras en cualquier posición.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en el orden correcto.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito.

Esta estructura hace que el juego sea fácil de comprender, tanto para quienes participan por primera vez como para jugadores habituales.



Valor de las apuestas

Otra característica del Caribeña Noche es que permite participar con montos relativamente bajos, lo que facilita el acceso a un mayor número de jugadores.



Los valores establecidos para apostar son:



Valor mínimo de apuesta: $500 pesos

Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Este rango permite realizar jugadas de acuerdo con el presupuesto de cada participante.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, la entidad responsable de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.

Para jugar Caribeña Noche en línea, el proceso generalmente incluye:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros métodos habilitados. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y guardar el comprobante digital.

Utilizar operadores oficiales garantiza mayor seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.

Últimos resultados de Caribeña Noche

Estos han sido algunos de los resultados recientes del Caribeña Noche:

