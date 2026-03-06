Caribeña Noche, resultado del último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

El chance Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos diarios más consultados en diferentes regiones de Colombia. Su frecuencia de juego todos los días del año y su mecánica sencilla lo han convertido en una alternativa popular dentro de los juegos de suerte y azar. Cada noche, miles de personas revisan el resultado oficial con la expectativa de acertar su número y obtener un premio.



Resultado oficial Caribeña Noche – 6 de marzo de 2026

En el sorteo realizado el viernes 6 de marzo de 2026, el resultado oficial del chance Caribeña Noche fue el siguiente: 5909 - 5.



Número ganador: 5909.

Dos últimas cifras: 09.

Tres últimas cifras: 909.

Quinta balota: 5.

Estos son los únicos resultados válidos para verificar los tiquetes correspondientes a esta fecha. Siempre se recomienda contrastar la información con los canales oficiales del operador autorizado.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El Caribeña Noche se juega todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:30 p. m., una vez finaliza la transmisión del sorteo.

Este horario fijo permite que los apostadores sepan exactamente cuándo revisar el número ganador y hacer seguimiento diario a sus jugadas.



Modalidades de apuesta en Caribeña Noche

Uno de los aspectos que más atrae a los jugadores es la variedad de modalidades disponibles, lo que permite adaptar la apuesta según el presupuesto y el tipo de premio que se busca.

Entre las opciones más utilizadas se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el mismo orden.

acertar las cuatro cifras en el mismo orden. Cuatro cifras combinado: coincidir las cuatro cifras sin importar el orden.

coincidir las cuatro cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: acertar exactamente las tres últimas cifras en orden.

acertar exactamente las tres últimas cifras en orden. Tres cifras combinado: coincidir las tres últimas cifras en cualquier posición.

coincidir las tres últimas cifras en cualquier posición. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): coincidir únicamente el último dígito.

Gracias a esta estructura clara y flexible, el juego resulta fácil de entender tanto para nuevos participantes como para apostadores frecuentes.



Valor de las apuestas

El Caribeña Noche también destaca por ofrecer un rango de inversión accesible para diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo de apuesta: $500 pesos

$500 pesos Monto máximo por apuesta: $10.000 pesos

Esta flexibilidad permite participar sin necesidad de realizar grandes inversiones, lo que contribuye a su popularidad en todo el país.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, la entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.

Para jugar Caribeña Noche en línea, generalmente se deben seguir estos pasos:



Crear una cuenta en un operador autorizado. Validar la identidad del usuario. Recargar saldo mediante PSE u otros medios habilitados. Seleccionar el sorteo Caribeña Noche. Elegir el número y la modalidad de apuesta. Confirmar la jugada y conservar el comprobante digital.

Utilizar plataformas oficiales garantiza mayor seguridad en las transacciones y respaldo en caso de resultar ganador.



Últimos resultados de Caribeña Noche

Estos fueron algunos de los resultados recientes del sorteo:



5 de marzo de 2026: 8318 - 0.

8318 - 0. 4 de marzo de 2026: 8607 - 3

8607 - 3 3 de marzo de 2026: 9613 - 8

9613 - 8 2 de marzo de 2026: 0433 - 0

0433 - 0 1 de marzo de 2026: 8352 - 6

Con su dinámica diaria, reglas claras y diferentes modalidades de juego, el Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos más seguidos por quienes buscan una oportunidad de ganar cada noche en Colombia.