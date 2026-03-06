En vivo
Alberto Gamero renunció en plena rueda de prensa con Deportivo Cali: "Lo lamento"

Alberto Gamero renunció en plena rueda de prensa con Deportivo Cali: "Lo lamento"

Los malos resultados no respaldaron el proceso del técnico samario y agradeció a las personas que lo apoyaron para llegar al cuadro azucarero.

