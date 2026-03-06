Alberto Gamero renunció en plena rueda de prensa con Deportivo Cali: "Lo lamento"

La derrota en condición de local vs. Once Caldas fue el punto final de la historia de Alberto Gamero en el Deportivo Cali, algo que se venía venir y que, durante semanas, se mantuvo en vilo por los flojos resultados del equipo azucarero en la Liga BetPlay.

"Creo que venir aquí a responder preguntas no me queda bien. Vengo a comentarles que hasta hoy soy el técnico del Deportivo Cali. Les agradezco a muchos, la mayoría, por la paciencia que tuvieron conmigo. Les agradezco por la amistad. A la hinchada: quise venir a hacer un buen proyecto, quise hacer un buen trabajo. Desafortunadamente no se pudo, esto es fútbol. Irme no me hace el peor y quedarme no me hace el mejor. A la antigua junta directiva gracias por confiar en mí y a esta nueva les agradezco por esta amistad", fueron las palabras de Gamero confirmando su salida del Cali.

Alberto Gamero // Foto: AFP

La renuncia de Alberto Gamero sorprendió a todos en rueda de prensa, sin embargo, una parte de la afición celebró la noticia. Aún así, en sus palabra, el samario expresó que desea que el proyecto logre los resultados que busca y salga de la difícil situación que atravesó porque se lo merece, al igual que le envió un mensaje a los hinchas: "

"Este es un grupo de jugadores que, en el día a día, se preparaban, entrenaban, sufrían, se sacrificaban y me voy orgulloso de ese grupo que tenía. Los resultados nos quieren decir que el trabajo era malo, no, el trabajo no era malo, lo saben todos los jugadores. Muchas gracias y nos vemos más adelante en el camino", añadió.



Reiteró la buena relación que tenía con las directivas y fue una decisión 100 % personal porque no sentía el ambiente bien, que era lo mejor para todos, incluso, les manifestó lo complejo de la situación y que por eso daba un paso al costado.