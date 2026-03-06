¿Se demorarán resultados de elecciones? Recap - programa completo del 6 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del viernes 6 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Alejandra Barrios, directa de la MOE, explicó que los resultados del conteo de votos de este 8 de marzo de podrían tardar más por el alto número de testigos electorales.
- Katherine Miranda explicó sus propuestas para ser elegida como senadora este domingo en las elecciones.
- La nueva advertencia de Donald Trump sobre el régimen en Cuba.
- La movilidad en el occidente de Bogotá se vio afectada por un evento cultural: trancones en la calle 80.
- La inflación en Colombia sigue por encima del 5 % pese a ligero descenso, según el Dane.
- La Dian confirma ciberataque y alerta posible extorsión por los datos.