Así regirá la ley seca el 7 y 8 de marzo por elecciones legislativas: horarios y detalles

Se acerca la fecha de la jornada electoral en Colombia; los ciudadanos se preparan para elegir en las legislativas a los miembros del Congreso de la República y la consultas interpartidistas que marcarán el panorama en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en mayo.

Para ello, las autoridades, fechas atrás se vienen preparando en materia de seguridad para mantener el orden y la tranquilidad durante la jornada que se llevará a cabo el próximo domingo 8 de marzo.

El Gobierno expidió el Decreto 0188 de 2026, mediante el cual se dictan medidas para la conservación del orden público durante el proceso electoral. El decreto también cobija la jornada del 31 de mayo, correspondiente a la primera vuelta de las elecciones de Presidencia y Vicepresidencia de la República.

Entre las medidas, el Gobierno reiteró la medida de ley seca. El decreto establece que los alcaldes deberán restringir la venta y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 6:00 p. m. del sábado 7 de marzo de 2026 hasta el mediodía del lunes 9 de marzo, con el fin de preservar el orden público. Este decreto deberá ser aplicado a nivel nacional para preservar la seguridad y tranquilidad antes, durante y posterior a las elecciones.



Otra de las medidas importantes es el cierre de los pasos terrestres y fluviales fronterizos, que regirá desde las 6:00 p. m. del 7 de marzo hasta las 6:00 a. m. del 9 de marzo de 2026. La única excepción será para los casos de fuerza mayor o emergencia.



Otras restricciones

Durante los días de las elecciones también se prohíbe cualquier tipo de propaganda política, entrevistas de promoción, manifestaciones públicas, publicación de encuestas o apoyo a movimientos políticos en los medios de comunicación.

Asimismo, se ordena a los alcaldes municipales restringir la propaganda en el espacio público, a través de pancartas, vallas y otros elementos publicitarios. En ese sentido, las reuniones de carácter político solo podrán realizarse en recintos cerrados, desde el lunes 2 de marzo hasta el lunes 9 de marzo.

