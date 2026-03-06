En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Últimas palabras de mujer que murió tras salir expulsada de tobogán: hizo inquietante pregunta

Últimas palabras de mujer que murió tras salir expulsada de tobogán: hizo inquietante pregunta

Yuris Cristel Camila García, quien murió tras un accidente en un tobogán en Chinácota, Norte de Santander, mantuvo una conversación con un trabajador del lugar.

