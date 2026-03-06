Últimas palabras de mujer que murió tras salir expulsada de tobogán: hizo inquietante pregunta

Yuris Cristel Camila García, una mujer de 28 años oriunda de Tibú, falleció luego de sufrir un grave accidente mientras se lanzaba por una atracción turística tipo tobogán.

El caso ha generado conmoción en la región, especialmente después de que se conociera un video en el que quedaron registradas las últimas palabras que pronunció la joven antes de iniciar el descenso que terminaría siendo fatal.

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, se observa el momento previo en el que la mujer se preparaba para deslizarse por el tobogán utilizando un neumático, tal como lo indicaba la dinámica de la atracción. Antes de lanzarse, la joven expresó su nerviosismo y decidió hacer una pregunta al asistente encargado de la actividad.

“¿Me va a recibir alguien?”, preguntó Camila García mientras se acomodaba para iniciar el recorrido. El trabajador del lugar le respondió de manera afirmativa y, tratando de tranquilizarla, le dijo: “Sí, no tenga miedo”.



Este es el video

Según se escucha en el video, esa pregunta y la frase de tranquilidad que recibió fueron las últimas palabras que escuchó la mujer antes del fatal desenlace.

De acuerdo con los primeros reportes del caso, tras iniciar el descenso por el tobogán, la mujer habría perdido el control durante el recorrido y salió expulsada de la estructura. Testigos que se encontraban en el lugar relataron que en ese momento se escucharon los gritos de la joven y posteriormente una voz que preguntaba: “¿Se salió?”, evidenciando la gravedad de lo ocurrido.

Las personas que estaban en el sitio reaccionaron de inmediato y trasladaron a la mujer en un vehículo particular hasta el hospital del municipio de Chinácota. Sin embargo, debido a la complejidad de las heridas, los médicos decidieron remitirla de urgencia al Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, el principal centro asistencial del departamento.



La causa de muerte de la joven

El reporte médico preliminar indicó que la joven presentaba un trauma intracraneal y un trauma toracoabdominal cerrado, lesiones de alta gravedad que comprometían su estado de salud. Pese a los esfuerzos del personal médico, Camila García falleció hacia las 9:00 de la noche debido a la gravedad de los golpes sufridos durante el accidente.

Tras lo sucedido, el establecimiento comercial donde ocurrió la emergencia emitió un comunicado en el que lamentó profundamente lo ocurrido y expresó sus condolencias a los familiares de la víctima. Asimismo, aseguró que desde el primer momento se prestaron los primeros auxilios y se activaron todos los protocolos de seguridad para que la mujer recibiera atención médica inmediata.

Según el pronunciamiento del lugar, durante el recorrido la joven habría salido del tobogán, lo que provocó los fuertes golpes que finalmente le costaron la vida.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para determinar si la atracción cumplía con todas las condiciones de seguridad necesarias para su funcionamiento.

Entre tanto, familiares y allegados lamentan la pérdida de la joven, quien estaba próxima a cumplir 30 años. De acuerdo con personas cercanas, Camila era madre de una niña de cuatro años y sostenía económicamente a su hogar, en el que también apoyaba a su hermano de nueve años y a su madre.