Condenan a exintegrante del Clan del Golfo por homicidio de un vigilante en Barrancabermeja

El Fiscalía General de la Nación informó que un juez condenó a 36 años y 6 meses de prisión a Anderson Stiven Acosta Chávez, señalado de pertenecer al Clan del Golfo, tras hallarlo responsable del asesinato de un vigilante en zona rural de Barrancabermeja.

La sentencia fue emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barrancabermeja, que lo declaró culpable de los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas agravado y hurto calificado y agravado.

La decisión judicial se conoció luego de casi dos años de proceso; el pasado 26 de febrero ya se había anunciado el sentido condenatorio del fallo, paso previo a la lectura oficial de la sentencia.

Los hechos ocurrieron el 7 de mayo de 2023, hacia las 11:20 de la noche, en la estación de servicio La Bendecida, ubicada en la vereda Peroles, zona rural de Barrancabermeja.



De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, el hoy condenado llegó al lugar acompañado de otros dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

En el sitio se encontraba el vigilante Henry Salazar, quien cumplía con su jornada laboral cuando fue atacado con arma de fuego, según la investigación presentada en audiencia, el trabajador falleció en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Tras el ataque, los responsables hurtaron el celular y el arma de dotación de la víctima, además de cometer un robo en el establecimiento, situación que agravó la responsabilidad penal del condenado.

Durante el proceso judicial se recopilaron múltiples pruebas, entre ellas grabaciones de cámaras de seguridad que se convirtieron en pieza clave dentro del expediente.

Las imágenes, que en su momento circularon entre la comunidad, mostraron la la sangre fría del ataque, la secuencia y la posterior sustracción de pertenencias en la estación de servicio.

La defensa del condenado apeló la decisión, por lo que el caso será revisado por una instancia superior. Mientras tanto, se mantiene la condena impuesta por la justicia.