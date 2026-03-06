Lotería de Risaralda, resultados del último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche.



Premio Mayor de la Lotería de Risaralda

El número ganador del premio mayor fue: XXXX de la serie XXX. Este premio, que actualmente asciende a una cifra cercana a $2.333 millones, concentró gran parte de la atención durante la noche, convirtiéndose en el gran protagonista del sorteo.



Premios secos destacados

Además del premio principal, el plan de premios del sorteo también incluyó varias categorías de premios secos que repartieron importantes sumas de dinero.

En la imagen oficial del sorteo es posible verificar con precisión todos los números ganadores y sus respectivas series.



Una lotería con impacto social en la región

Más allá de la emoción que despierta cada sorteo, la Lotería de Risaralda cumple un papel clave en el desarrollo social de la región. Los recursos generados a través de la venta de billetes se destinan principalmente a programas de salud y proyectos sociales, contribuyendo al bienestar de miles de personas.

Gracias a su trayectoria, transparencia y atractivo plan de premios, esta lotería continúa consolidándose como una de las más importantes y confiables de Colombia, manteniendo viva la expectativa de los jugadores en cada nuevo sorteo semanal