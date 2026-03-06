Resultados de la Lotería de Medellín: último sorteo hoy viernes 6 de marzo de 2026

a Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4825, realizado el viernes 6 de marzo de 2026, una jornada que generó gran expectativa entre miles de jugadores en todo el país.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín

El gran protagonista de la noche fue el número XXXX de la serie XXX, ganador del Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas entregadas en lo que va del 2026 en el país.



Premios secos del sorteo 4825 de la Lotería de Medellín

Además del premio principal, el plan de premios del sorteo 4825 incluyó varios premios secos de alto valor, algunos de los cuales fueron vendidos en Medellín, según informó la entidad a través de sus canales oficiales.

Si alguno de estos números coincide con el billete adquirido, se recomienda verificar cuidadosamente el resultado con la imagen oficial publicada por la Lotería de Medellín antes de iniciar el proceso de reclamación del premio.



Un sorteo que mantiene la confianza de los colombianos

Cada edición de la Lotería de Medellín concentra la atención de jugadores en distintas regiones del país. Más allá del atractivo económico de su plan de premios, la entidad se ha consolidado como una de las loterías más tradicionales y confiables de Colombia.

Durante el sorteo 4825, miles de personas siguieron la transmisión oficial con la esperanza de convertirse en nuevos millonarios. Además, la lotería mantiene su compromiso social, ya que los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud pública en Colombia, aportando al bienestar de millones de ciudadanos.