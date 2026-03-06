Mindefensa defiende procedimiento policial en incautación a escolta de secretario de Cámara

Este viernes se instaló el Puesto de Mando Unificado en el Ministerio del Interior para las elecciones legislativas de este 8 de marzo. Desde allí, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que hay 47 municipios del país que requieren una atención especial para la jornada electoral, por temas de orden público, 14 de ellos están en Antioquia.

Sin embargo, el ministro también aseguró que se han incautado cerca de 2.000 millones de pesos que estarían relacionados con la presunta compra de votos.

Además se refirió al caso de La Guajira, donde a un escolta del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, le encontraron 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política de un candidato al Senado del Partido Conservador.

El dinero iba en unos sobres que tenían el nombre de siete políticos de la zona. Sin embargo, la versión que entregó el escolta es que supuestamente la Policía fue la que metió la plata en dichos sobres, algo que fue desmentido por el ministro de defensa.



Ayer tuve la oportunidad de estar en La Guajira, en Riohacha, hablando con los tres policías. Y aquí lo digo también como lo diré siempre, revisando la información de parte de nosotros de primera mano no hubo ninguna alteración frente a lo que se encontró allá y eso se puso a disposición de las autoridades y esa es la realidad de lo sucedido Dijo el ministro Sánchez.

Es importante recordar que la versión que ha entregado el escolta del secretario es que el dinero en efectivo era para comprar un carro.