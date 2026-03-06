Resultados de las loterías de Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto hoy 6 de marzo de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 6 de marzo dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $200 millones



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4825

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 6 de marzo de 2026 fue el: 8857 de la serie 091. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.



Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5060

El gran protagonista de la noche fue el número: 5904 de la serie 034, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.



Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor fue el: 9197 de la serie 251. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.



Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 6 de marzo

Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 30 - 05 - 12 - 14 - 29. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.