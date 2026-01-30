Resultado Lotería de Medellín hoy: números ganadores último sorteo 30 de enero 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4820, realizado el viernes 30 de enero de 2026, una edición que generó gran expectativa entre los apostadores debido a su atractivo plan de premios y a la sólida trayectoria que respalda a este tradicional juego de azar en Colombia.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4820

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 30 de enero de 2026 fue el: (en minutos) XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Premios secos destacados del sorteo

Uno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

Enla siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, podrá verificar los resultados, en caso de que haya resultado ganador: (en minutos).

Video Lotería de Medellín

Cada sorteo de la Lotería de Medellín despierta interés a nivel nacional, no solo por la magnitud de sus premios, sino también por la confianza que ha construido a lo largo de los años. En esta ocasión, el evento volvió a captar la atención de jugadores de distintas regiones del país, quienes siguieron de cerca los números ganadores con la esperanza de convertirse en los nuevos beneficiarios.

Más allá de la emoción propia del sorteo, la jornada resaltó nuevamente el compromiso social de la Lotería de Medellín. Los recursos que recauda esta entidad se destinan de manera directa al fortalecimiento de la salud pública, uno de los pilares fundamentales que ha consolidado su reconocimiento y credibilidad a nivel nacional.

En este sorteo, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, posicionándose como uno de los premios más destacados del inicio de 2026. Este resultado reafirmó el alto nivel de expectativa que genera cada edición y el interés permanente de miles de colombianos que participan semana tras semana.

La amplia caída de premios registrada en el sorteo 4819 confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país. Su plan de premios, que se renueva constantemente, continúa alimentando la ilusión de los apostadores que siguen atentamente cada resultado, confiando en la transparencia y seriedad de la entidad.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4820 pueden consultarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín, así como en sus plataformas institucionales.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados únicamente en los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de reclamación. Esto permite garantizar la validez de la información y evitar inconvenientes durante el proceso de cobro de los premios.

