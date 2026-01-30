En vivo
Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Lotería de Medellín hoy: números ganadores último sorteo 30 de enero 2026

Resultado Lotería de Medellín hoy: números ganadores último sorteo 30 de enero 2026

Consulta aquí todos los resultados oficiales de la Lotería de Medellín del viernes 30 de enero de 2026, sorteo 4820, incluido el premio mayor de $16.000 millones y la lista de premios secos de hasta $1.000 millones.

