Resultados de las loterías de hoy: Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto | 30 de enero de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 30 de enero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $200 millones.

Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 30 de enero

Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 33, 04, 27,19, 17 y 03. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4820

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 30 de enero de 2026 fue el: 7506 de la serie 118. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.

Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5055

El gran protagonista de la noche fue el número: 5428 de la serie 126, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.

Publicidad

Lotería de Risaralda: premio mayor

El número del premio mayor fue el: 6800 de la serie 143. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.

Publicidad

Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.