Resultados de las loterías de hoy: Medellín, Santander, Risaralda y MiLoto | 30 de enero de 2026

La jornada de juegos de azar de este viernes 30 de enero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $200 millones.
Durante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 33, 04, 27,19, 17 y 03. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.
El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 30 de enero de 2026 fue el: 7506 de la serie 118. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.
El gran protagonista de la noche fue el número: 5428 de la serie 126, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.
El número del premio mayor fue el: 6800 de la serie 143. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.
Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.