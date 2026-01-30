Resultado Lotería de Risaralda: premio mayor, secos y números ganadores sorteo viernes 30 de enero

La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. La jornada estuvo marcada por la expectativa de miles de apostadores, quienes siguieron la transmisión en vivo a través del canal regional Telecafé, medio encargado de validar las balotas y oficializar los números ganadores.

Lotería de Risaralda: premio mayor hoy 30 de enero

El número del premio mayor fue el: (en minutos) XXXX de la serie XXX. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.

Premios secos de la Lotería de Risaralda

Trébol de la Fortuna: (en minutos)

Secos de Perla:

Cosecha Millonaria:

Sorteo en vivo de la Lotería del Risaralda

Cada sorteo de la Lotería de Risaralda genera gran interés entre los jugadores, tanto en el departamento como en otras regiones del país. La transparencia del proceso y la difusión de los resultados por canales oficiales refuerzan la confianza de los apostadores, que consultan los números ganadores apenas finaliza la transmisión.

En esta edición, el premio mayor, que actualmente asciende a una cifra cercana a los $2.333 millones, fue uno de los principales focos de atención. No obstante, los premios secos también tuvieron un papel destacado, al poner en juego montos significativos y ofrecer mayores probabilidades de acierto, lo que se tradujo en una amplia caída de premios durante la jornada.

Este nuevo sorteo reafirma a la Lotería de Risaralda como una de las loterías más importantes del país, tanto por su trayectoria como por la confianza que ha construido entre los apostadores a lo largo de los años. Sus resultados continúan siendo seguidos con atención por quienes ven en este juego una opción tradicional, transparente y confiable.

Además de la emoción propia de cada sorteo, la Lotería de Risaralda cumple un impacto social positivo en la región, ya que los recursos que recauda se destinan a programas sociales y de salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo su papel dentro del sector de juegos legales en Colombia.

