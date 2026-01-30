En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Resultado Lotería de Risaralda: premio mayor, secos y números ganadores sorteo viernes 30 de enero

Resultado Lotería de Risaralda: premio mayor, secos y números ganadores sorteo viernes 30 de enero

Conozca los números de la suerte del sorteo más reciente de la Lotería de Risaralda. Repase aquí los ganadores de los premios Trébol de la Fortuna, Secos de Perla y Cosecha Millonaria.

Lotería de Risaralda jugará $ 14 mil millones de pesos en premios el sábado 12 de julio
Lotería de Risaralda jugará $ 14 mil millones de pesos en premios el sábado 12 de julio
Foto: ImageFx
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad