Amnistía presos políticos en Venezuela: Recap - programa completo del 30 de enero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Recap Blu este viernes, 30 de enero:
- Delcy Rodríguez anunció una ley de amnistía general para los presos políticos venezolanos.
- María Corina Machado aseguró que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es por presión de Estados Unidos.
- Oscar Murillo, director de Provea, expresó el comportamiento de Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención de Donald Trump en ese país desde la captura de Nicolás Maduro.
- Bruce Mac Master, presidente de la Andi, analizó la suspensión de la emergencia económica en el país luego de la decisión de la Corte Constitucional.
- El 1 de febrero se realizará la 68.ª edición de los Premios Grammy y Miguel Garzón contó los artistas que se presentarán en la gala.