En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Estos impuestos quedan suspendidos mientras la Corte examina el decreto de emergencia económica

Estos impuestos quedan suspendidos mientras la Corte examina el decreto de emergencia económica

La Corte Constitucional decidió suspender de manera provisional los decretos 1390 y 1474 de diciembre de 2025, que declaraban el Estado de Emergencia Económica y Social y establecían medidas tributarias extraordinarias para financiar los gastos derivados de esa emergencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad