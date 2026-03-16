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Blu Radio  / Mundo  / Apagón en Cuba hoy: sistema eléctrico sufre desconexión total

Apagón en Cuba hoy: sistema eléctrico sufre desconexión total

Cuba está sumida en una profunda crisis energética desde mediados de 2024, situación que se ha agravado con el bloqueo petrolero impuesto por EE. UU.

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