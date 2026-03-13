En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirma "conversaciones" con EEUU

Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirma "conversaciones" con EEUU

"Esta conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones", añadió.

Publicidad

Publicidad

Publicidad