Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Dueños de la 'Green Card' tendrán nuevas restricciones y prohibiciones en Estados Unidos

Dueños de la ‘Green Card’ tendrán nuevas restricciones y prohibiciones en Estados Unidos

La decisión fue aplicada a través de la Small Business Administration (SBA), entidad encargada de garantizar préstamos y respaldos financieros en ese país.

