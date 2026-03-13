Dueños de la ‘Green Card’ tendrán nuevas restricciones y prohibiciones en Estados Unidos

El acceso a financiación federal para emprendedores inmigrantes en Estados Unidos acaba de cambiar. El Gobierno amplió las restricciones para que extranjeros —incluidos residentes permanentes con Green Card— puedan acceder a distintos programas de crédito respaldados por el Estado.

La decisión fue aplicada a través de la Small Business Administration (SBA), entidad encargada de garantizar préstamos y respaldos financieros para pequeñas compañías.

En otras palabras, las personas que no sean ciudadanos estadounidenses quedarán excluidas de prácticamente todos los créditos garantizados por esta agencia, una medida que también afecta a empresas donde exista participación de socios inmigrantes.

Qué programas quedaron ahora restringidos para dueños de green card

La nueva decisión amplía una política previa e incluye dentro de las limitaciones dos programas adicionales de financiación empresarial que hasta ahora seguían disponibles para ciertos inmigrantes.



Los programas que entran en la restricción son:



Microloan: créditos de menor monto dirigidos a pequeñas empresas para cubrir capital de trabajo, compra de inventario o adquisición de equipos.

Surety Bond: garantías que respaldan contratos comerciales y permiten a empresas demostrar que cumplirán con proyectos o servicios acordados.

Con la actualización, cualquier negocio que tenga propietarios que no sean ciudadanos estadounidenses quedará fuera de estos programas federales de financiación.

Esto implica que incluso compañías creadas legalmente en el país podrían perder acceso a apoyo financiero del Gobierno si tienen participación de inmigrantes o residentes permanentes.

Cómo afecta a emprendedores inmigrantes

Organizaciones que trabajan con comunidades migrantes han advertido que la medida podría tener efectos importantes en el ecosistema empresarial del país.

Una de ellas es Voto Latino, que señala que los inmigrantes y los latinos han tenido un papel relevante en la creación de empresas en el país.

Según los datos citados por la organización:



Los emprendedores latinos crean negocios tres veces más rápido que el promedio nacional.

que el promedio nacional. Uno de cada cuatro nuevos negocios en Estados Unidos es fundado por miembros de esta comunidad.

Sin embargo, también advierten que el acceso al crédito ha sido históricamente limitado para muchos emprendedores inmigrantes.

De hecho, se estima que alrededor del 70 % de los empresarios latinos utilizan principalmente sus propios ahorros para iniciar empresas, debido a las dificultades para obtener préstamos del sistema financiero tradicional.

¿Qué tan importantes las empresas de latinos?

Las empresas fundadas por inmigrantes o por sus descendientes tienen un peso considerable en la economía estadounidense.

Datos citados por organizaciones empresariales como Voto Latino indican que los negocios propiedad de latinos generan cerca de 800.000 millones de dólares anuales, emplean a aproximadamente tres millones de personas y producen una nómina superior a 124.000 millones de dólares.

Además, un análisis reciente muestra que casi la mitad de las compañías del ranking de la revista Fortune 500 en 2025 fueron fundadas por inmigrantes o por hijos de inmigrantes.