JEP remite a la UIA proceso contra el general (r) José Leonardo Gallego por caso Jineth Bedoya

La Jurisdicción Especial para la Paz remitió a la Unidad de Investigación y Acusación el proceso contra el general (r) de la Policía José Leonardo Gallego, luego de que el compareciente negara cualquier responsabilidad en los hechos investigados.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad tras valorar el material probatorio existente y los avances de la justicia ordinaria, en relación con los crímenes cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo del año 2000 y con hechos violentos ocurridos en la cárcel La Modelo de Bogotá entre 1999 y 2003.

Según la JEP, el caso será tramitado ahora mediante un proceso adversarial ante la UIA. Si esta unidad decide presentar una acusación, el proceso pasará a la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad. De ser hallado responsable, el exoficial podría enfrentar hasta 20 años de cárcel.

De acuerdo con la Jurisdicción, la remisión del proceso se fundamentó principalmente en la contrastación de pruebas y testimonios recopilados por la justicia ordinaria.



“El general (r) Gallego Castrillón solicitó la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Por ello, fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad en los casos 08 y 11. Durante la diligencia, que se llevó a cabo el 3 de febrero y el 5 de marzo de 2026, el compareciente negó cualquier tipo de responsabilidad sobre los hechos”.

En esas investigaciones se señala que Gallego Castrillón habría favorecido a internos de grupos paramilitares en la cárcel La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que habría contribuido a consolidar su control dentro del penal.

Aseguran que también existen señalamientos que lo vinculan con los hechos ocurridos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, quien investigaba redes criminales y graves violaciones a los derechos humanos dentro de ese centro penitenciario.

Publicidad

Bedoya fue secuestrada el 25 de mayo de 2000 cuando esperaba autorización para ingresar a la cárcel La Modelo para realizar un trabajo periodístico. Posteriormente fue trasladada a una bodega y luego a una zona rural en la vía Bogotá Villavicencio, donde fue torturada y víctima de violencia sexual.

La justicia ordinaria ya ha condenado a varios paramilitares por estos hechos, entre ellos Mario Jaimes Mejía, conocido como “El Panadero”, así como Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira Rivera. Sin embargo, la investigación también ha señalado posibles responsabilidades de otros actores.

“La JEP recuerda que los casos que involucran violencias basadas en género deben investigarse con especial diligencia, de acuerdo con los estándares del derecho internacional. Por eso, en este caso concreto, y teniendo en cuenta los avances de la justicia ordinaria y la decisión del compareciente de negar responsabilidad ante la JEP frente a los señalamientos que presuntamente lo implican, la sala decidió remitir su proceso a la UIA”.

Publicidad

Según la magistratura, el proceso adversarial permitirá definir la situación jurídica del general (r) Gallego Castrillón y garantizar a las víctimas un escenario judicial en el que se determine su eventual responsabilidad penal.