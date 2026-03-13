En vivo
Nación

JEP remite a la UIA proceso contra el general (r) José Leonardo Gallego por caso Jineth Bedoya

La decisión se tomó luego de que el compareciente negara responsabilidad ante la Jurisdicción Especial para la Paz en los hechos ocurridos contra la periodista y en crímenes registrados en la cárcel La Modelo.

