Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 13 de marzo de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente por quienes prefieren conocer los resultados pocas horas después de realizar su apuesta.
El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 13 de marzo de 2026 es el 2532 - 7 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.
El valor de los premios en el Dorado Mañana depende del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos establece el dinero que recibe el jugador por cada peso apostado.
Actualmente, la tabla oficial de premios funciona de la siguiente manera:
Este sistema ofrece varias oportunidades de ganar, incluso si el jugador no acierta el número completo.
Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y generó mayor interés entre los apostadores habituales.
Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la claridad en el horario del sorteo, lo que permite conocer rápidamente los resultados después de realizar la apuesta.
La programación oficial es la siguiente:
Gracias a este horario fijo, los participantes pueden consultar los resultados el mismo día y verificar si su número resultó ganador.
Cuando un jugador obtiene un premio en el Dorado Mañana, debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.
De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el ganador debe cumplir con algunos requisitos para reclamar el dinero:
Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y realizar el pago de manera segura, garantizando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.