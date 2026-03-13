Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, viernes 13 de marzo de 2026

El Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance más consultados en Colombia, especialmente por quienes prefieren conocer los resultados pocas horas después de realizar su apuesta.



Número ganador del Dorado Mañana hoy, viernes 13 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes 13 de marzo de 2026 es el 2532 - 7 ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

Número ganador: 2532

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 532

La quinta: 7

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor de los premios en el Dorado Mañana depende del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas. El plan de pagos establece el dinero que recibe el jugador por cada peso apostado.

Actualmente, la tabla oficial de premios funciona de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

paga 4.500 veces lo apostado 4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

paga 208 veces lo apostado 3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

paga 400 veces lo apostado 3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

paga 83 veces lo apostado 2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

paga 50 veces lo apostado Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema ofrece varias oportunidades de ganar, incluso si el jugador no acierta el número completo.



Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las posibilidades de obtener premios adicionales y generó mayor interés entre los apostadores habituales.



Horario del sorteo Dorado Mañana

Uno de los aspectos que más valoran los jugadores es la claridad en el horario del sorteo, lo que permite conocer rápidamente los resultados después de realizar la apuesta.

La programación oficial es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

después de las 11:00 a. m. Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los participantes pueden consultar los resultados el mismo día y verificar si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando un jugador obtiene un premio en el Dorado Mañana, debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de cobro.

De acuerdo con la empresa operadora Paga Todo, si el premio es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, el ganador debe cumplir con algunos requisitos para reclamar el dinero:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite validar el premio y realizar el pago de manera segura, garantizando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.