Dorado Mañana, resultado del último sorteo hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, especialmente entre quienes buscan conocer los resultados el mismo día en que realizan su apuesta. Gracias a su frecuencia diaria y a su plan de premios, este juego se ha convertido en una opción habitual para miles de apostadores que intentan acertar el número ganador y obtener una ganancia económica.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, jueves 12 de marzo de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 12 de marzo de 2026 es el: 4480 - 4. ¡Felicitaciones a - todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4480

Dos últimas cifras: 80

Tres últimas cifras: 480

La quinta: 4

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El valor del premio en el Dorado Mañana varía según el tipo de apuesta que realice el jugador y el número de cifras acertadas. El plan de pagos establece cuánto dinero se obtiene por cada peso apostado.

Actualmente, la tabla oficial de premios funciona de la siguiente manera:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Este sistema permite que los jugadores tengan varias oportunidades de ganar, incluso si no aciertan el número completo.

Además, desde 2025 el sorteo incorporó una quinta balota o serie complementaria, una modificación que amplió las posibilidades de obtener premios adicionales. Este cambio también generó mayor interés entre los apostadores habituales y fortaleció la popularidad del juego dentro de los sorteos de chance más consultados del país.



Horario del sorteo Dorado Mañana

El Dorado Mañana se caracteriza por tener un horario claro que permite a los jugadores conocer rápidamente los resultados después de realizar su apuesta.

La programación del sorteo es la siguiente:



Lunes a sábado: después de las 11:00 a. m.

Domingos y festivos: no se realiza sorteo

Gracias a este horario fijo, los participantes pueden consultar los resultados el mismo día y verificar de inmediato si su número resultó ganador.



Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana

Cuando un jugador resulta ganador en el Dorado Mañana, debe acudir a un punto autorizado para iniciar el proceso de reclamación del premio.

De acuerdo con la operadora Paga Todo, si el monto ganado es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, es necesario cumplir con algunos requisitos para realizar el cobro:



Ser mayor de edad

Presentar el tiquete original, en buen estado y correctamente diligenciado

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía

Cumplir con estas condiciones permite que el pago del premio se realice de forma rápida y segura, asegurando que los ganadores reciban su dinero sin inconvenientes.

