Hipótesis de la muerte de la sobrina de Iván Zuleta en extrañas circunstancias: nuevos detalles

La repentina muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años perteneciente a la reconocida dinastía vallenata de los Zuleta, ha causado profunda tristeza en Valledupar y en el ámbito del folclor colombiano.

La menor falleció el pasado 9 de marzo en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades. Daniela era estudiante del colegio Gimnasio del Norte y formaba parte de una familia ampliamente conocida en la música vallenata. Era hija de Fabián Zuleta y Katherine Gnecco, y sobrina del acordeonista y actual rey vallenato Iván Zuleta Barros, así como del reconocido cantante Poncho Zuleta.

Según las versiones conocidas hasta ahora, la adolescente había regresado a su vivienda en el barrio Novalito, en Valledupar, luego de terminar su jornada escolar. Tras llegar a casa, subió a su habitación con la intención de descansar, como parte de su rutina habitual después del colegio.

Daniel Isabel Zuleta, sobrina de Iván Zuleta, murió a los 15 años. Foto: Redes sociales

Sin embargo, lo que parecía una tarde normal terminó convirtiéndose en una tragedia familiar. Aproximadamente 40 minutos después de que Daniela se retirara a su cuarto, su madre fue a llamarla y se encontró con una escena que encendió las alarmas.



De acuerdo con el testimonio de Iván Zuleta en entrevista con medios nacionales, la joven fue hallada inconsciente en su habitación. “Ella llega del colegio, sube a su habitación y se acuesta. Cuando su mamá va a llamarla, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, relató el acordeonista.

Tras el hallazgo, la adolescente fue trasladada de urgencia a un centro médico de la ciudad. No obstante, los especialistas confirmaron que ingresó sin signos vitales, por lo que no fue posible reanimarla.



Hipótesis de la muerte de la sobrina del rey del vallenato Iván Zuleta

En las primeras versiones conocidas, se ha planteado la posibilidad de que la joven hubiera sufrido un episodio de broncoaspiración mientras dormía. Este fenómeno ocurre cuando contenido del estómago o saliva pasa hacia las vías respiratorias, lo que puede generar complicaciones graves en la respiración. Pese a ello, esta hipótesis aún no ha sido confirmada oficialmente.

Para esclarecer lo ocurrido, el cuerpo de Daniela fue remitido al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, entidad que se encargará de determinar con exactitud la causa de la muerte.

Publicidad

La noticia también provocó múltiples mensajes de condolencias. El cantante Poncho Zuleta expresó públicamente su dolor a través de redes sociales, donde manifestó que la familia atraviesa un momento de profunda tristeza por la partida de la joven, a quien describió como una adolescente llena de cariño, sueños y alegría.

Daniela Isabel Zuleta, sobrina de Iván Zuleta. Foto: Redes sociales

El impacto de la noticia también se sintió en el ámbito educativo. Desde el colegio Gimnasio del Norte, institución en la que estudiaba Daniela, las directivas manifestaron su solidaridad con la familia y con la comunidad estudiantil.

Edward Ortega, rector del plantel, informó que el colegio decidió suspender las clases como señal de duelo y acompañamiento a los allegados de la estudiante, al tiempo que ofrecieron apoyo emocional a quienes resultaron afectados por la pérdida.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones para determinar qué ocurrió exactamente, en Valledupar familiares, compañeros y amigos recuerdan a Daniela como una joven querida y llena de proyectos, cuya partida dejó un profundo vacío en su entorno cercano.