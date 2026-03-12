Excandidato capturado por nexos con 'Papá Pitufo' hizo campaña junto a Laureano Acuña

“Dime con quién andas y te diré quién eres” es un adagio popular que podría pasarle factura a Laureano Acuña, quien el pasado domingo se ‘ahogó’ como candidato a la Cámara de Representantes por el Partido de la U en Atlántico al obtener solo 26 mil votos.

El también exsenador dejó de contestar llamadas desde el pasado sábado a sus líderes y coordinadores, lo que llevó a que incluso dos mujeres le hicieran un escándalo en la puerta de su casa. Entre otros reclamos, pedían por el pago de $70.000 pesos por voto que ya habían pactado.

Aunque Acuña no ha salido a dar explicaciones al respecto, Blu Radio conoció un audio en el que este, al parecer, se excusaba ante su equipo y señalaba que “el señor Camilo” no le había cumplido con lo prometido y que por eso no tenía con qué responder. Aunque no dice directamente a qué promesa se refiere, por las palabras empleadas podría tratarse de dinero.

Fueron dos momentos en los que puntualmente Acuña se refiere en el audio a lo importante que era la participación de “Camilo” en su campaña. Primero asegura: “el doctor Camilo nos dejó tirados y eso me lleva como consecuencia a no tener cómo organizar el debate” y luego agrega: “dependíamos del señor Camilo este que salió con los ‘pasteles de masa’ pero hay que seguir luchando”.



Ahora bien, efectivamente la campaña del ‘Gato’ tuvo una participación activa de un líder llamado Camilo. Se trata de nada más y nada menos que Camilo Gómez Castro, candidato al Senado por el partido de la U, quien fue capturado el domingo, luego de votar, por estar presuntamente inmerso en una red de contrabando a servicio de ‘Papá Pitufo’.

Camilo precisamente acompañó varios momentos de la campaña de Acuña, incluso ambos anunciaron en diciembre pasado que se iban en alianza para las elecciones del pasado domingo. La unión hizo la fuerza, especialmente para Camilo quien logró más de 4 mil votos en Atlántico, es decir, una cuarta parte de su votación nacional, pese a no tener arraigo ni trayectoria en este departamento.

Aunque ya han pasado cuatro días de las elecciones, el exsenador Acuña sigue en silencio, tanto que hasta el líder del partido de la U en Atlántico, José David Name, dijo que ni a él le contesta las llamadas.

Por lo pronto no ha sido abierta una investigación de oficio contra Acuña, sin embargo, sigue siendo ensordecedor el ruido que se teje sobre su campaña, a pesar de que ya terminó.

