En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Wadith Manzur y Karen Manrique
Juan Daniel Oviedo
Paloma Valencia
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Reportan millonario robo en Santo Tomás, Atlántico, perpetrado por encapuchados

Reportan millonario robo en Santo Tomás, Atlántico, perpetrado por encapuchados

Las autoridades ya fueron alertadas por lo sucedido y se adelanta un operativo para capturarlos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad