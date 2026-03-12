Reportan millonario robo en Santo Tomás, Atlántico, perpetrado por encapuchados

Momentos de terror vivió la familia de un comerciante en el municipio de Santo Tomás, Atlántico, luego de que fueran intimidados por hombres encapuchados en la madrugada de este jueves, en medio de un robo avaluado hasta la hora en una suma cercana a los 100 millones de pesos.

Los delincuentes forzaron con sigilo la reja de una vivienda de dos pisos en el barrio El Barrizal, mientras que luego dañaron la puerta principal para así infiltrarse hasta la habitación principal.

Unos le apuntaron con armas a las víctimas, al tiempo que los otros recogieron todo el dinero en efectivo, objetos de valor, joyas y hasta celulares que había en la vivienda.

De hecho, los criminales llegaron a preguntar por los dineros que tenían en sus cuentas bancarias, aunque prefirieron escapar del lugar antes de alertar a los vecinos. Con ellos, también se llevaron el monitor de las cámaras de seguridad para no dejar rastro.



Las autoridades competentes ya fueron alertadas por lo sucedido, por lo que se adelanta un operativo para ubicarlos y capturarlos.



Investigan homicidio

Como Javier Enrique González Núñez fue identificado el tendero de 34 años que, en la noche de este miércoles, fue asesinado a tiros cuando estaba atendiendo en su tienda llamada La Cubana, ubicada en el corregimiento de Puerto Giraldo, jurisdicción de Ponedera, Atlántico.

Los hechos ocurrieron a eso de las 8:50 de la noche, cuando, según la Policía, la persona fue abordada por dos sujetos movilizados en una motocicleta.

Entre otras cosas, la víctima alcanzó a ser trasladada hasta el hospital municipal, donde luego se confirmó su deceso por la gravedad de sus heridas.

Publicidad

Las autoridades, a esta hora, intentan determinar la veracidad de las versiones que indicarían que Gonzalez Nuñez recibió esta semana un panfleto en el que lo obligaban a pagar extorsiones.