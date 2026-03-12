En vivo
Santanderes

Capturan a hombre condenado a 40 años de prisión por graves violaciones a derechos humanos

El capturado fue dejado a disposición del despacho judicial que lo requería para continuar con los trámites correspondientes a su proceso judicial.

