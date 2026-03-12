Capturan a hombre condenado a 40 años de prisión por graves violaciones a derechos humanos

La Policía Metropolitana de Bucaramanga capturó a un hombre de 49 años que era requerido por la justicia por su responsabilidad en varios delitos relacionados con violaciones a los derechos humanos, entre ellos desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida y tortura en persona protegida.

El procedimiento se realizó en la calle 105 con carrera 9, en el barrio Porvenir de Bucaramanga, donde unidades policiales hicieron efectiva una orden de captura vigente emitida por una autoridad judicial, tras una investigación adelantada por la Fiscalía especializada contra la violación de los Derechos Humanos.

De acuerdo con las autoridades, el hombre deberá cumplir una condena de 40 años de prisión en un centro carcelario por los delitos de desplazamiento forzado, homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y concierto para delinquir.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró que este resultado hace parte de las acciones institucionales para combatir la impunidad y fortalecer el trabajo conjunto con las autoridades judiciales.



“Este resultado demuestra el compromiso en la lucha contra la impunidad y en el apoyo a las autoridades judiciales para garantizar que las personas requeridas por delitos graves respondan ante la justicia”, manifestó el oficial.

El capturado fue dejado a disposición del despacho judicial que lo requería para continuar con los trámites correspondientes a su proceso judicial.