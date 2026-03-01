Fiscalía judicializó a cuatro presuntos integrantes del ELN por desplazamiento forzado

La Fiscalía General de la Nación judicializó a cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por los delitos de rebelión y desplazamiento forzado, luego de que, presuntamente, obligaron a una familia a abandonar su finca en zona rural de Arauquita, en el departamento de Arauca.

De acuerdo con la investigación, los procesados habrían actuado de forma coordinada para sacar a las víctimas del predio y quedarse con el terreno. Según la Fiscalía, los implicados pretendían convertir la propiedad en un punto de apoyo para la planeación de actividades ilegales en la zona de frontera. Las autoridades también señalaron que la familia salió del lugar tras recibir amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención y traslado hacia territorio venezolano.

La fiscal del caso explicó que uno de los señalados, conocido como alias 'Monchi', no solo lideró la acción criminal, sino que también vendría ejecutando conductas de desplazamiento forzado contra población civil, con el objetivo de centralizar los bienes despojados a favor del grupo armado. Además, indicó que esta persona tendría una trayectoria aproximada de seis años dentro de la organización, lo que, según la investigación, evidenciaría su rol activo en este tipo de acciones.

La Fiscalía señaló que, mientras uno de los procesados habría dado la orden de desplazar a la familia, los demás se habrían encargado de realizar amenazas directas, vigilar el predio para impedir el regreso de los propietarios y apoyar logísticamente la ocupación ilegal de la finca. Los cuatro hombres no aceptaron los cargos, y un juez les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.