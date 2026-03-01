Refuerzan seguridad electoral en Barrancabermeja con 86 uniformados adicionales

A pocos días de las elecciones del próximo 8 de marzo, las autoridades anunciaron un refuerzo de seguridad y medidas logísticas especiales para garantizar una jornada electoral tranquila en Barrancabermeja.

Durante el Comité de Seguimiento Electoral Departamental, en el que participaron la Alcaldía Distrital, la Gobernación de Santander, la fuerza pública, la Procuraduría y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se confirmó el aumento del pie de fuerza con 86 uniformados adicionales de la Policía Nacional.

El despliegue contempla acompañamiento permanente en los seis corregimientos y presencia reforzada en las siete comunas urbanas, especialmente en sectores de difícil acceso como Ciénaga del Opón y San Rafael de Chucurí, que anteriormente habían sido catalogados con riesgo electoral.

“Para el 8 de marzo vamos a contar con más pie de fuerza de la Policía Nacional, lo cual permitirá acompañar más puestos de votación y garantizar los derechos electorales de los ciudadanos”, aseguró la alcaldesa (e), Laura Cotrina.



En materia logística, las autoridades confirmaron el traslado de un puesto de votación del corregimiento El Llanito; la mesa que funcionaba en la sede preescolar de la Institución Educativa San Marcos fue reubicada en el antiguo casino La Troco.

Asimismo, se realizó la inspección de los lugares de escrutinio, que este año se concentrarán en la Megaludoteca, y se designaron 15 funcionarios públicos como garantes del proceso. También se activará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender cualquier eventualidad en tiempo real.

Desde la Gobernación de Santander, el secretario del Interior, Óscar Hernández, indicó que existe articulación total entre las instituciones para asegurar la normalidad de la jornada.

Las autoridades reiteraron que, por ahora, no hay alertas que comprometan el desarrollo de las elecciones y que el objetivo es brindar plenas garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho al voto con tranquilidad.