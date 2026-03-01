En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Refuerzan seguridad electoral en Barrancabermeja con 86 uniformados adicionales

Refuerzan seguridad electoral en Barrancabermeja con 86 uniformados adicionales

El refuerzo de seguridad responde al panorama de orden público en el Magdalena Medio santandereano, una zona donde operan estructuras de grupos armados ilegales y que ha sido priorizada por las autoridades para evitar presiones o alteraciones durante las elecciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad