En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela en pocas semanas

María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela en pocas semanas

La líder opositora afirmó que buscará impulsar una transición democrática, tras reunirse con líderes internacionales y recibir el Nobel por su defensa de los derechos políticos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad