Desoladas estuvieron este sábado las calles del municipio de El Carmen de Bolívar, en Bolívar, debido a las amenazas en un panfleto difundido por las redes sociales, en el que la banda Los Patriotas del Dique, al parecer, declaraba como objetivo militar a toda persona que estuviera en la calle o abriera su negocio después de las 7:00 de la noche este fin de semana.

“Comunicado a la opinión pública de El Carmen de Bolívar, corregimientos y sus veredas. Primero se le informa a todo el comercio que el día de mañana, sábado, y el día domingo, no queremos ningún establecimiento de comercio abierto al público a partir de las 7:00 de la noche. Billares, discotecas, estaderos, bares, restaurantes, puestos de comida rápida, etc. El que no acate esta orden será declarado objetivo militar. Segundo, no queremos a ninguna persona en las calles estos dos días a partir de las 7:30 de la noche. Solo se permitirá la circulación de personas o vehículos que transporten personas con urgencias de salud; personas o vehículos que se sorprendan circulando estos dos días después de este horario, no respondemos”, se puede leer.

Aunque hubo una respuesta inmediata de la Policía, en la que indicaron que adelantan investigaciones para dar con los responsables y que no se trataría de un mensaje de esta estructura, sino de perfiles de redes ya identificados, la ciudadanía prefirió obedecer y cerrar las puertas de sus casas desde temprano.

Preocupación en Carmen de Bolívar por supuesto toque de queda anunciado por grupos criminales

Las autoridades destacaron que tienen todas las capacidades institucionales desplegadas y que, solo en los últimos siete días, ocho presuntos integrantes del Clan del Golfo han sido capturados.



“Nuestros equipos de inteligencia e investigación criminal han logrado identificar varios perfiles en redes sociales desde donde se estarían difundiendo estos mensajes intimidatorios. Este hallazgo desvirtúa el proceder propio de una estructura criminal consolidada y reconocida, lo que permitiría inferir que se trataría de actores individuales que buscan generar zozobra y desinformación, y no de una modalidad estructurada dentro del accionar criminal de organizaciones al margen de la ley”, escribió la institución armada en un comunicado.

“De manera articulada con la Armada Nacional, a través de la Infantería de Marina, se mantienen todas las capacidades institucionales desplegadas en el territorio, desarrollando planes de control, prevención y acompañamiento comunitario, con el fin de garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los carmeros”, agregaron.

“Invitamos a la ciudadanía a no dar crédito a este tipo de publicaciones y a abstenerse de replicar información sin verificar su autenticidad por los canales oficiales. Asimismo, extendemos un mensaje de tranquilidad al sector comercio y a la comunidad en general para que continúen desarrollando sus actividades con normalidad, reiterando que todas las capacidades institucionales han sido destinadas para acompañarlos y reafirmar la seguridad y la confianza en el municipio”, finalizaron.