Ataque a Irán
Alí Jamenei
Estados Unidos
Paloma Valencia

Preocupación en Carmen de Bolívar por supuesto toque de queda anunciado por grupos criminales

Preocupación en Carmen de Bolívar por supuesto toque de queda anunciado por grupos criminales

Aunque la Policía advirtió tener identificados a los que circularon el panfleto, la gente prefirió no salir a las calles en Carmen de Bolívar.

