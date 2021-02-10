En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
José Manuel Restrepo
Aída Quilcué
Resultados Elecciones 2026
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / El Carmen de Bolívar

El Carmen de Bolívar

Últimas noticias de El Carmen de Bolívar, fotos, videos y mucho más contenido.

  • Carmen de Bolívar.png
    Calles del Carmen de Bolívar.
    Redes sociales
    Caribe

    Preocupación en Carmen de Bolívar por supuesto toque de queda anunciado por grupos criminales

    Aunque la Policía advirtió tener identificados a los que circularon el panfleto, la gente prefirió no salir a las calles en Carmen de Bolívar.

  • Firmante de paz fue asesinado en el Carmen de Bolívar
    Foto suministrada.
    Caribe

    Firmante de paz fue asesinado en el Carmen de Bolívar

    Luis Mario Márquez Montes adelantaba su proceso de reincorporación con un proyecto productivo de ganadería.

  • niño camilla hospital foto referencia afp.jpeg
    Niño hospitalizado
    Foto: referencia, AFP
    Caribe

    Niño de 9 años resultó herido por artefacto explosivo en el Carmen de Bolívar

    El pequeño, aunque se encuentra estable, fue trasladado a la ciudad de Cartagena por la complejidad de las heridas.

  • Petro Vs Argos.jpg
    Petro Vs Argos
    Foto: AFP, argos.co
    Nación

    Petro contra el Grupo Argos por tierras: esta es la historia

    En ese sentido, el presidente denunció que hay un plan para tumbar su gobierno en el que están metidos empresarios españoles e incluso llamó a los empresarios “brutos”.

  • shgbbfd OK.jpg
    Violencia contra la mujer
    Foto: AFP, referencia
    Caribe

    Mujer fue asesinada por su expareja sentimental en el zona rural del Carmen de Bolívar

    Tras cometer el hecho, el agresor se habría quitado la vida en el Carmen de Bolívar.

  • asesinan a líder trans en Carmen de Bolívar
    Caribe

    Murió la lideresa trans luego de sufrir un ataque armado en su vivienda en el Carmen de Bolívar

    El pasado 2 de mayo hombres armados irrumpieron en la vivienda de la lideresa trans Dania Sharit Polo, conocida popularmente como la Pola, en el Carmen de Bolívar, y le dispararon en varias oportunidades. Lamentablemente, falleció en las últimas horas.

  • Víctimas masacre El Salado Foto AFP.jpg
    Víctimas masacre El Salado
    Foto: AFP
    Nación

    JEP levanta medidas cautelares a cementerio de El Salado, Bolívar

    “Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado, de Carmen de Bolívar", dijo la JEP.

  • oso anteojos .jpeg
    Osezno rescatado por mineros es el nuevo embajador del Zoológico de Barranquilla.
    Zoológico de Barranquilla
    Caribe

    Oso de anteojos llegó al zoológico de Barranquilla tras ser rescatado por mineros en sur de Bolívar

    El animal, de apenas un año, convivió con los trabajadores y, pese a que era llevado al bosque, siempre se devolvía a buscar a sus cuidadores.

  • colage.png
    Fotos: Suministradas.
    Caribe

    Ofrecen hasta 100 millones de recompensa por responsables de asesinato de un policía en Bolívar

    En el mismo atentado resultó herido otro uniformado y un mototaxista que quedó en medio del fuego cruzado.

  • Álvaro García Romero García.jpeg
    Álvaro García Romero García.
    Foto: captura video cortesía Noticias Caracol.
    Judicial

    JEP expulsa al parapolítico ‘El Gordo García’, condenado por masacre de Macayepo

    La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria.

CARGAR MÁS

Publicidad