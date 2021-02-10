Blu Radio El Carmen de Bolívar
El Carmen de Bolívar
Preocupación en Carmen de Bolívar por supuesto toque de queda anunciado por grupos criminales
Aunque la Policía advirtió tener identificados a los que circularon el panfleto, la gente prefirió no salir a las calles en Carmen de Bolívar.
Firmante de paz fue asesinado en el Carmen de Bolívar
Luis Mario Márquez Montes adelantaba su proceso de reincorporación con un proyecto productivo de ganadería.
Niño de 9 años resultó herido por artefacto explosivo en el Carmen de Bolívar
El pequeño, aunque se encuentra estable, fue trasladado a la ciudad de Cartagena por la complejidad de las heridas.
Petro contra el Grupo Argos por tierras: esta es la historia
En ese sentido, el presidente denunció que hay un plan para tumbar su gobierno en el que están metidos empresarios españoles e incluso llamó a los empresarios “brutos”.
Mujer fue asesinada por su expareja sentimental en el zona rural del Carmen de Bolívar
Tras cometer el hecho, el agresor se habría quitado la vida en el Carmen de Bolívar.
Murió la lideresa trans luego de sufrir un ataque armado en su vivienda en el Carmen de Bolívar
El pasado 2 de mayo hombres armados irrumpieron en la vivienda de la lideresa trans Dania Sharit Polo, conocida popularmente como la Pola, en el Carmen de Bolívar, y le dispararon en varias oportunidades. Lamentablemente, falleció en las últimas horas.
JEP levanta medidas cautelares a cementerio de El Salado, Bolívar
“Las medidas cautelares decretadas en su momento se han dirigido a la protección del cementerio El Salado, de Carmen de Bolívar", dijo la JEP.
Oso de anteojos llegó al zoológico de Barranquilla tras ser rescatado por mineros en sur de Bolívar
El animal, de apenas un año, convivió con los trabajadores y, pese a que era llevado al bosque, siempre se devolvía a buscar a sus cuidadores.
Ofrecen hasta 100 millones de recompensa por responsables de asesinato de un policía en Bolívar
En el mismo atentado resultó herido otro uniformado y un mototaxista que quedó en medio del fuego cruzado.
JEP expulsa al parapolítico ‘El Gordo García’, condenado por masacre de Macayepo
La decisión la tomó la sección de apelación de la JEP y no da posibilidad a García Romero de presentar un recurso, por lo que su proceso volverá a la justicia ordinaria.