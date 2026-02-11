Luis Díaz es un "torbellino" en el Bayern Múnich: ya supera a Ribéry y a Robben

Luis Díaz vive, quizá, el mejor momento de su carrera y en Alemania ya hablan de él como figura indiscutida, gracias a su actualidad. Su actuación más reciente en la goleada del Bayern Múnich sobre el Hoffenheim confirma el impacto desde su llegada al cuadro bávaro: anotó un triplete y provocó dos penales que convirtió Harry Kane; es decir, participó en cinco de los cinco goles del Bayern. Una noche redonda que dejó clara su influencia en el equipo.

En su primera temporada en el Bayern, ‘Luchito’ no solo se adaptó, sino que se convirtió en uno de los inamovibles del esquema de Vincent Kompany. Partido tras partido, su peso es evidente en el ataque y en el juego colectivo.

Luis Díaz ya supera a Robben y Ribéry en su estreno

Los números respaldan el momento del colombiano. En apenas 30 partidos disputados, acumula:



18 goles

14 asistencias

32 participaciones directas en anotaciones

Para la afición alemana es inevitable compararlo con leyendas del club como Robben y Ribéry. Sin embargo, las cifras del guajiro están por encima de las de ambos en sus temporadas de debut. En la campaña 2007/08, Franck Ribéry registró 10 goles y 16 asistencias. Por su parte, Arjen Robben, en la 2009/10, sumó 14 goles y 6 asistencias en el mismo número de encuentros.

Luis Díaz marcó triplete con el Bayern @FCBayern

Más allá de la comparación, el dato es claro: ha tenido un arranque más determinante en términos estadísticos. No se trata solo de marcar goles, sino de su influencia en el desarrollo del juego.

El aporte del extremo ha sido clave para que el Bayern se ubique en lo más alto de la Bundesliga y cierre la fase de la Champions League en la segunda casilla, asegurando el paso directo a los octavos de final.

Su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar espacios lo han convertido en un jugador difícil de contener. En cada jornada aparece con desborde, remate, asistencia o presión alta.



“Luis Díaz es un auténtico torbellino”

Los elogios hacia Díaz llegan desde todos los sectores. El director general del Bayern, Jan-Christian Dreesen, definió su actuación en el último partido como la de un “torbellino”. Destacó su capacidad goleadora, su aporte en las acciones colectivas y el manejo del balón que lo hace impredecible.

“La forma en que marca sus goles y, sobre todo, lo mucho que aporta al equipo en otras situaciones. Es un auténtico torbellino, y la rapidez con la que mueve el balón de un pie a otro es, en mi opinión, impresionante para todos en el estadio y una enorme contribución a nuestro fútbol ofensivo”, señaló Dreesen.

El próximo reto de Luis Díaz será el jueves 12 de febrero ante RB Leipzig, por los cuartos de final de la Copa de Alemania, un rival al que ‘Lucho’ ya sabe lo que es marcarle.