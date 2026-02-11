Así puede obtener $800.000 con Salvavidas al Empleo para mitigar el alza del salario mínimo

La Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha el programa Salvavidas al Empleo, una estrategia temporal para amortiguar el fuerte impacto del aumento de más del 23% del salario mínimo de 2026 en la estructura de costos de las micro y pequeñas empresas de la ciudad. El objetivo central es proteger el empleo formal, evitar despidos masivos y reducir el riesgo de que negocios vulnerables se vean obligados a pasar a la informalidad.

En diálogo con Mañanas Blu, la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López, explicó que se trata de “un apoyo temporal a la nómina de micro y pequeñas empresas” diseñado precisamente para compensar el salto en el salario mínimo, que el gobierno nacional decretó en torno al 23,8% para 2026.

“La apuesta que hemos organizado y diseñado busca generar un salvavidas a ese empleo. Darles un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan y no despidan a sus trabajadores”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán al anunciar la medida.



¿En qué consiste el incentivo?

Salvavidas al Empleo contempla un pago único por cada trabajador o trabajadora formal que devengue exactamente un salario mínimo legal vigente, con montos diferenciados según el sexo registrado en la cédula. El apoyo será de 800.000 pesos por cada mujer, persona trans o no binaria y de 700.000 pesos por cada hombre vinculado bajo estas condiciones.

La Secretaría de Desarrollo Económico precisó que cada microempresa podrá recibir hasta cinco alivios y las pequeñas empresas hasta diez, siempre que cumplan con los requisitos y solo por personal que gane el salario mínimo. En total, el Distrito proyecta entregar 10.000 incentivos para apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas, con la meta de que quienes hoy reciben un salario mínimo conserven su puesto y su fuente de ingresos.



Cómo funciona el proceso de postulación

En la entrevista con Mañanas Blu, López detalló que el mecanismo se articula a través del portal oficial de la Alcaldía de Bogotá. “Tienen que entrar a la página de la alcaldía de Bogotá, bogota.gov.co. Tienen que subir ahí unos documentos, es muy sencillo el proceso”, explicó la funcionaria al describir los pasos para la inscripción.



Las empresas que deseen acceder al apoyo deberán cargar en línea el RUT de la empresa, las copias de los contratos laborales de los trabajadores postulados, los documentos de identidad de esos empleados y la certificación bancaria de la empresa, confirmando que se trata de empleos formales y vigentes con remuneración equivalente a un salario mínimo.



Requisitos para micro y pequeñas empresas

El programa está dirigido exclusivamente a micro y pequeñas empresas legalmente constituidas, activas en la Cámara de Comercio de Bogotá y con operación efectiva en la ciudad. Además, deben pertenecer a sectores particularmente golpeados por los costos laborales, como alojamiento y servicios de comida, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación, otros servicios, transporte y almacenamiento.

La secretaria López enfatizó que el programa se concentra en la nómina de empleados formales con salario mínimo, precisamente el segmento donde el incremento decretado en 2026 se siente con mayor fuerza en la caja de las microempresas. “Somos conscientes del reto que implica mantener a los empleados formales que ganan el salario mínimo para una microempresa”, reconoció el alcalde al justificar el diseño de este incentivo.

Cronograma y tiempos clave

Las inscripciones a Salvavidas al Empleo estarán abiertas hasta el viernes 27 de febrero de 2026, a través del enlace oficial dispuesto por el Distrito. Durante marzo, la administración notificará a las empresas que cumplieron los criterios y quedaron habilitadas para recibir el apoyo económico.

Publicidad

Entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de los pagos de seguridad social correspondientes a febrero y marzo de cada trabajador postulado, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA). Una vez verificados esos aportes, los pagos del incentivo se realizarán a partir de abril directamente a las empresas beneficiarias, sobre la base de la nómina formal certificada.

Contexto: un aumento histórico del salario mínimo

El Salvavidas al Empleo surge como respuesta a uno de los incrementos más altos del salario mínimo en los últimos años, que para 2026 se fijó en 2 millones de pesos mensuales, incluyendo auxilio de transporte, tras un aumento del 23,8% decretado por el Gobierno. Ese ajuste elevó el salario básico de 1.423.500 a 1.750.905 pesos, presionando al alza los costos laborales, las cotizaciones a seguridad social y otros pagos asociados a la nómina.metrocuadrado+2

Diversos análisis macroeconómicos han advertido que un aumento de esta magnitud puede trasladarse a precios, y al mismo tiempo reducir el margen de maniobra de pequeños negocios que operan con baja liquidez, especialmente en sectores intensivos en mano de obra. En ese contexto, la administración distrital plantea este esquema de apoyo focalizado como un mecanismo para sostener el empleo formal sin frenar la reactivación económica de la ciudad.semana+3

Publicidad

El papel de la Secretaría de Desarrollo Económico

María del Pilar López Uribe, economista e historiadora, es la encargada de liderar desde la Secretaría de Desarrollo Económico la implementación de Salvavidas al Empleo y otras iniciativas de impulso al mercado laboral capitalino. Desde su llegada al cargo, López se ha propuesto “continuar con la reactivación económica de Bogotá focalizando los esfuerzos en sectores que apalanquen el empleo” y trabajar de la mano con gremios y microempresarios para fortalecer la productividad.desarrolloeconomico.gov+2

En línea con esa agenda, el nuevo programa se suma a la ruta de empleabilidad y a los estímulos financieros que la entidad ha venido diseñando para Mipymes, con énfasis en cerrar brechas de género y apoyar a jóvenes, mujeres y población con dificultades de inserción laboral. La funcionaria ha insistido en que “generar desde la administración distrital acciones positivas que cambien las expectativas de los empresarios” es clave para consolidar a Bogotá como motor de desarrollo económico del país.larepublica+1

Empleo, formalidad y reactivación económica

Con Salvavidas al Empleo, la administración distrital busca enviar una señal de respaldo a los pequeños empresarios ante el nuevo escenario de costos laborales, evitando que el ajuste del salario mínimo se traduzca en despidos. El Distrito insiste en que proteger el empleo formal en micro y pequeñas empresas es una condición indispensable para mantener el poder adquisitivo de los hogares y sostener el dinamismo del consumo interno en la ciudad.

