Elegir qué estudiar depende de los gustos personales, pero algunos también miran las oportunidades que ofrece el mercado laboral. En Colombia, algunas carreras técnicas y tecnológicas tienen una mayor demanda por parte de las empresas, debido a que responden a las necesidades de sectores estratégicos de la economía y requieren talento con habilidades específicas.Con el objetivo de formar profesionales alineados con esas necesidades, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) mantiene una amplia oferta de programas tecnológicos. De acuerdo con cifras de la entidad, un grupo de estos programas concentra la mayor cantidad de aprendices y responde a los perfiles más buscados por el sector productivo.Tecnólogos del SENA con mayor demanda en ColombiaSegún un reporte de la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo del SENA, con corte a junio de 2026 la entidad cuenta con 404.474 aprendices distribuidos en 153 programas tecnológicos activos. De ese total, 20 programas reúnen el 68,2 % de los estudiantes, lo que indica el interés por áreas relacionadas con tecnología, logística, administración, finanzas, industria y desarrollo empresarial.El vocero del SENA, Yecid Torres, destacó que este nivel de formación es una oportunidad para acceder al mercado laboral y continuar con estudios profesionales."Formarse en el SENA como tecnólogo es una de las mejores decisiones que puedes tomar. Como tecnólogo no solo desarrollas habilidades para ejecutar procesos, sino también para analizarlos y coordinarlos, lo que te brinda mayores oportunidades de crecimiento y mejores opciones en el mundo laboral", afirmó.La formación tecnológica de la entidad tiene una duración aproximada de 24 a 27 meses, combina teoría y práctica, y está dirigida a bachilleres que hayan presentado las pruebas Saber 11 y cumplan con los requisitos de cada convocatoria. Además, los programas son gratuitos.Los 20 programas tecnológicos con más oportunidades de empleoDe acuerdo con el SENA, estos son los programas tecnológicos que concentran la mayor demanda de aprendices y oportunidades de empleo en Colombia:Análisis y Desarrollo de Software.Coordinación de Procesos Logísticos.Gestión Contable y de Información Financiera.Gestión Administrativa.Gestión Empresarial.Gestión Agroempresarial.Desarrollo Publicitario.Gestión del Talento Humano.Gestión de Redes de Datos.Desarrollo de Medios Gráficos Visuales.Coordinación en Sistemas Integrados de Gestión.Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.Gestión Integral del Transporte.Desarrollo de Procesos de Mercadeo.Gestión Documental.Electricidad Industrial.Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda.Desarrollo Multimedia y Web.Guianza Turística.Gestión Eficiente de la Energía.Entre ellos, Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) lidera el listado con 72.144 aprendices, equivalente al 17,8 % del total. Le siguen Coordinación de Procesos Logísticos, con 40.736 aprendices (10,1 %), y Gestión Contable y de Información Financiera, con 33.668 (8,3 %).Tecnólogos del SENA a un paso de una carrera profesionalLa entidad también indicó que la formación tecnológica no solo facilita el ingreso al mercado laboral, sino que también puede convertirse en el primer paso para obtener un título universitario.Actualmente, la entidad mantiene convenios con 27 universidades públicas y privadas, mediante los cuales técnicos y tecnólogos pueden homologar materias y continuar estudios profesionales sin empezar desde el primer semestre. Dependiendo del convenio, los egresados también pueden acceder a descuentos en la matrícula que oscilan entre el 20 % y el 50 %.Las homologaciones abarcan programas como ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, administración de empresas, contaduría pública, finanzas, mercadeo, diseño y otras carreras afines.Según el SENA, esta estrategia busca conectar la formación tecnológica con las necesidades del mercado laboral y ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior para jóvenes, mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado y habitantes de zonas rurales.