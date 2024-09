La millonaria suma que colombiana gana al mes como masajista en Canadá: de no creer

Cada vez más colombianos optan por migrar a otros países en busca de mejores oportunidades laborales o educativas. En esta ocasión, una colombiana residente en Canadá sorprendió a las redes sociales al revelar la impresionante suma que gana al mes como masajista y esteticista. La confesión fue hecha durante una entrevista con Roberto Emigra, un reconocido influencer que realiza conversaciones con migrantes sobre sus experiencias en el extranjero.

La mujer, originaria de Medellín, compartió cómo su vida dio un giro inesperado al trasladarse a Canadá. “Yo estoy en Canadá porque quería tener muchas oportunidades. En Medellín tenía demasiadas, pero uno estaba con miedo y yo vine acá por mi hijo y darle oportunidades”, contó.

Esto gana la colombiana con un spa en Canadá

Además, detalló que en Colombia ejercía como abogada, pero al llegar a Canadá, tuvo que comenzar haciendo trabajos de limpieza. Sin embargo, su historia tomó un rumbo distinto cuando decidió abrir su propio spa, donde ahora trabaja como masajista y esteticista.

Lo que más sorprendió a los internautas fue la cuantiosa suma que la mujer gana mensualmente: 24,000 dólares canadienses, equivalentes a aproximadamente 74 millones de pesos colombianos. “Vivo orgullosa”, expresó la mujer, mientras que el entrevistador quedó sorprendido por su respuesta.

Publicidad

El video de la entrevista ha acumulado más de 3 millones de reproducciones y 154,000 'me gusta', generando todo tipo de comentarios en redes sociales. Entre las reacciones destacan mensajes como: “Algo no me cuadra”, “Jajajajaja, ya me imagino los masajes”, “Va a tocar ir a Canadá”, “Qué viva la mujer colombiana”, y “Es un gran ejemplo”.

Trabajos mejor pagados en Canadá, según la IA

En Canadá, los trabajos mejor remunerados suelen encontrarse en sectores específicos, especialmente en tecnología, salud y finanzas. Aquí hay una lista de algunos de los trabajos mejor pagados:



Médicos y Cirujanos: los profesionales de la salud, especialmente los especialistas, suelen estar en la parte superior de la lista de salarios. Dentistas: al igual que los médicos, los dentistas tienen ingresos altos, especialmente aquellos que se especializan en áreas específicas. Farmacéuticos: este es otro campo de la salud que ofrece salarios competitivos. Ingenieros: especialmente en campos como la ingeniería informática, ingeniería de software, y otras áreas de alta tecnología. Directores de TI (Chief Information Officers): los ejecutivos en tecnología de la información suelen recibir salarios elevados.