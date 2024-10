Joven pierde su empleo por culpa de su madre: quiso entrar con él a la entrevista

Las entrevistas de trabajo son un componente crucial del proceso de selección en el ámbito laboral. Sirven como una herramienta clave para que los empleadores evalúen a los candidatos más allá de sus currículums, determinando si tienen las habilidades, la experiencia y la personalidad necesarias para el puesto.

Una curiosa historia se conoció sobre un joven que se encontraba en el proceso de selección para un trabajo. A través de un video de TikTok, una reclutadora contó lo ocurrido cuando llamó a un joven para realizarle la entrevista laboral.

Al momento en el que la entrevistadora quería hacer pasar al joven para la entrevista la madre del joven quería ingresar con él, al escuchar eso la encargada le hizo saber que eso no se podía debido a que la intención era conocer la faceta del candidato de forma individual.

Aunque el joven parecía contar con todas las cualidades necesarias para obtener el puesto, el hecho de que su madre intentara acompañarlo a la entrevista para presenciarla resultó en su descalificación.

El video de TikTok que narra lo sucedido se ha vuelto viral, pues casos como estos, según la reclutadora, suelen suceder a menudo. Los comentarios no dieron espera, pues varios internautas comentaron sobre el hecho.

En algunos comentarios se pueden leer frases como: “Pues mal, me parece fatal”, “¿Y si fuera un menor de edad no le debería dejar entrar?”, “Yo con 17 años le dije a mi padre que me acompañara a una entrevista y recuerdo que me dijo: estás capacitada para ir sola y para trabajar”, fueron algunos de comentarios.

Las entrevistas de trabajo no solo son una prueba para los candidatos, sino también una oportunidad para que los empleadores se destaquen como lugares atractivos para trabajar, promoviendo una relación positiva desde el inicio.