Trabajadores podrán estar tranquilos: Distrito lanza programa para cuidar empleos

Desde el primer día del año 2026 empezó a regir el nuevo salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro, el cual quedó establecido en $1.750.905 y con $249.045 de auxilio de transporte, alcanzando así la cifra de $2.000.000, lo que generó un fuerte debate y preocupación en los puestos de trabajo.

Tras el incremento, las pequeñas y micro empresas recibieron un fuerte golpe en sus finanzas, obligándolas a prescindir de algunos puestos de trabajo para recortar gastos, lo que se tradujo en un alza del desempleo. Ante ese panorama, la Alcaldía de Bogotá lanzó una estrategia que busca darle un respiro a los trabajadores.



Trabajadores reciben un “salvavidas”

La Alcaldía de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, lanzó el proyecto ‘Salvavidas al Empleo’, una medida temporal y focalizada que tiene como objetivo brindar apoyo a las micro y pequeñas empresas de la capital en su transición tras el incremento del salario mínimo, lo que, al final, permitiría proteger el empleo formal. Se trata de una estrategia para prevenir despidos y reducir el riesgo de informalidad, problemas que afectan a una parte importante de la ciudadanía.

El programa le apuesta a apoyar económicamente a cada trabajador o trabajadora formal que reciba un salario mínimo. De esta manera, el monto varía según el sexo registrado en la cédula: $800.000 para mujeres, personas trans y no binarias, mientras que para hombres será de $700.000.

Foto: Alcaldía de Bogotá.

“Somos conscientes del reto que implica mantener a los empleados formales que ganan el salario mínimo para una microempresa. La apuesta que hemos organizado y diseñado busca generar un salvavidas a ese empleo, brindando un apoyo temporal a las micro y pequeñas empresas para que mantengan y no despidan a sus trabajadores”, señaló el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

El mandatario reveló que se entregarán 10.000 incentivos para apoyar entre 2.000 y 5.000 empresas, con el objetivo de que cada trabajador que recibe el mínimo mantenga su empleo y tenga mayor tranquilidad para su familia.



¿Cómo aplican las empresas al programa?

Para poder acceder al beneficio, las micro y pequeñas empresas deben estar legalmente constituidas en la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, deben tener residencia y operación efectiva en la capital, y pertenecer a sectores como alojamiento y servicios, comercio y reparación de vehículos, industrias manufactureras, construcción, actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, así como transporte y almacenamiento.

Publicidad

Eso sí, las empresas no pueden ser unipersonales, sino que deben contar con al menos dos trabajadores formales, quienes deben recibir el salario mínimo.

Las micro y pequeñas empresas interesadas en postularse pueden encontrar la información y el formulario de inscripción en el siguiente enlace: https://bogota.gov.co/2026/salvavidas/

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 27 de febrero de 2026 y deberán presentar la siguiente documentación:



Copia del RUT de la empresa.

Copia de los contratos de trabajo de las empleadas o empleados a postular, donde consten las fechas de vigencia y que la remuneración sea equivalente a un (1) Salario Mínimo Legal Vigente.

Copia de cualquiera de los documentos de identidad de las empleadas o empleados a postular.

Certificación bancaria de la empresa.

En el mes de marzo se notificará a las empresas que cumplieron con los requisitos de registro. Entre el 1 y el 15 de abril, las empresas seleccionadas deberán presentar la información de pagos de seguridad social correspondiente a febrero y marzo de cada trabajador postulado. Finalmente, los pagos del incentivo se realizarán en abril.