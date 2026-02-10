En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Trabajadores podrán estar tranquilos: Distrito lanza programa para cuidar empleos

Trabajadores podrán estar tranquilos: Distrito lanza programa para cuidar empleos

Tras el golpe que ha dejado el incremento del salario mínimo, la Alcaldía de Bogotá busca evitar que la tasa de desempleo aumente en la capital.

Publicidad

Publicidad

Publicidad