En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Hidroeléctrica Urrá
Emergencias por lluvias en Córdoba
Juan Pablo Guanipa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Cae en Santander hombre señalado de transportar cinco toneladas de marihuana

Cae en Santander hombre señalado de transportar cinco toneladas de marihuana

El sujeto era requerido por el Juzgado Octavo Penal Municipal de Palmira por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad