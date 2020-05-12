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Blu Radio  / Tráfico de drogas

Tráfico de drogas

Droga incautada en cargamento de pescado en vías del Huila.
Judicial

Incautan 600 kilos de cocaína escondidos en cargamento de pescado en vías del Huila

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Capturan a siete personas con armas y droga en operativo policial en Floridablanca

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Dos sicariatos en seis horas elevan preocupación por escalada de violencia en Bucaramanga

Capturan a cinco expendedores de droga
Bogotá

Cinco expendedores usaban canchas para vender droga en Ciudad Bolívar: la escondían en árboles

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Capturan en Bello a alias 'Plateado', principal cabecilla del grupo delincuencial San Pablo

Cocaína
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Policía y Ejército incautaron más de 400 kilos de cocaína en un laboratorio en Nariño

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Antioquia

Desmantelan en Medellín red que enviaba droga a Europa y el Caribe: desde cárceles coordinaban rutas

Laboratorio ilegal en Norte de Santander.
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Laboratorios exprés, el nuevo negocio del narcotráfico cerca de Cúcuta

Ministro de Defensa
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MinDefensa pidió ante la ONU mayor cooperación para enfrentar el terrorismo transnacional

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Incautan más de 2 toneladas de cocaína transportadas en tractocamión entre Cauca y Tolima

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