En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
UEFA rompe con la FIFA
Presupuesto general
Gabriela Muñoz
Posesión presidencial en Cali

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos sicariatos en seis horas elevan preocupación por escalada de violencia en Bucaramanga

Dos sicariatos en seis horas elevan preocupación por escalada de violencia en Bucaramanga

A esta cadena de hechos violentos se suma el fallecimiento, en el Hospital de Puerto Wilches, del joven que permanecía gravemente herido tras un ataque sicarial.

FOTO REFERENCIA HOMICIDIO- BLU RADIO.jpg
Referencia, homicidio.
Foto: suministrada.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 4 de ago, 2026

Dos hombres fueron asesinados y otro más resultó herido en dos atentados sicariales ocurridos en menos de seis horas en Bucaramanga, una nueva jornada de violencia que se suma a otros homicidios registrados durante el fin de semana en el área metropolitana.

El primer ataque ocurrió en el barrio Canelos, donde fue asesinado Brayn Espitia y otra persona resultó herida tras un ataque con arma de fuego. Sobre este caso, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, indicó que las investigaciones apuntan a que detrás del crimen estaría alias "Julito", un presunto sicario de 18 años señalado de mantener una confrontación con integrantes de la familia del sector por disputas relacionadas con el control del microtráfico y una presunta venganza personal.

El oficial aseguró que este hombre continúa representando una amenaza para la seguridad de la ciudad y recordó que las autoridades mantienen una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita ubicarlo y capturarlo.

Horas después, un nuevo atentado sicarial se registró en el barrio Nápoles, donde fue asesinado Andry Estrada, elevando a dos las víctimas mortales de ataques armados en menos de seis horas en la capital santandereana.

La ola de violencia no se limitó a estos hechos. Durante el fin de semana se registraron otros cuatro homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana, todos cometidos con arma de fuego por hombres armados que irrumpieron en distintos sectores y atacaron a sus víctimas.

A esta cadena de hechos violentos se suma el fallecimiento, en el Hospital de Puerto Wilches, del joven que permanecía gravemente herido tras un ataque sicarial ocurrido frente a un establecimiento de comidas de ese municipio. Con este deceso, las autoridades intensificaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

La seguidilla de homicidios mantiene en alerta a las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana. En las últimas semanas se han incrementado los ataques bajo la modalidad de sicariato, muchos de ellos asociados, según las investigaciones preliminares, a disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico y ajustes de cuentas.

Publicidad

La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones para esclarecer los casos y desarticular las organizaciones criminales que estarían detrás de estos hechos de violencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Homicidios

Bucaramanga

Policía Nacional

Tráfico de drogas

Santander

Policía Nacional

Blu Radio

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad