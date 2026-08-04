Dos sicariatos en seis horas elevan preocupación por escalada de violencia en Bucaramanga

Dos hombres fueron asesinados y otro más resultó herido en dos atentados sicariales ocurridos en menos de seis horas en Bucaramanga, una nueva jornada de violencia que se suma a otros homicidios registrados durante el fin de semana en el área metropolitana.

El primer ataque ocurrió en el barrio Canelos, donde fue asesinado Brayn Espitia y otra persona resultó herida tras un ataque con arma de fuego. Sobre este caso, el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, general William Quintero Salazar, indicó que las investigaciones apuntan a que detrás del crimen estaría alias "Julito", un presunto sicario de 18 años señalado de mantener una confrontación con integrantes de la familia del sector por disputas relacionadas con el control del microtráfico y una presunta venganza personal.

Dos hombres fueron asesinados y otro más resultó herido en dos atentados sicariales ocurridos en menos de seis horas en Bucaramanga. Los hechos se registraron en los barrios Canelos, donde murió Brayn Espitia, y Nápoles, donde Andry Estrada falleció #MañanasBlu pic.twitter.com/5uee2vwnkP — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2026

El oficial aseguró que este hombre continúa representando una amenaza para la seguridad de la ciudad y recordó que las autoridades mantienen una recompensa de hasta 70 millones de pesos por información que permita ubicarlo y capturarlo.

Horas después, un nuevo atentado sicarial se registró en el barrio Nápoles, donde fue asesinado Andry Estrada, elevando a dos las víctimas mortales de ataques armados en menos de seis horas en la capital santandereana.



La ola de violencia no se limitó a estos hechos. Durante el fin de semana se registraron otros cuatro homicidios en Bucaramanga y su área metropolitana, todos cometidos con arma de fuego por hombres armados que irrumpieron en distintos sectores y atacaron a sus víctimas.

Cuatro muertos y dos heridos dejan ataques sicariales en menos de 24 horas en Bucaramanga #VocesySonidos https://t.co/tfwO7Bul1q — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 3, 2026

A esta cadena de hechos violentos se suma el fallecimiento, en el Hospital de Puerto Wilches, del joven que permanecía gravemente herido tras un ataque sicarial ocurrido frente a un establecimiento de comidas de ese municipio. Con este deceso, las autoridades intensificaron las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.

Falleció en el Hospital de Puerto Wilches el joven que había resultado gravemente herido en un ataque sicarial registrado frente a un establecimiento de comidas del municipio. Las autoridades intensifican las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen #MañanasBlu pic.twitter.com/F9saDyITSV — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 4, 2026

La seguidilla de homicidios mantiene en alerta a las autoridades de Bucaramanga y el área metropolitana. En las últimas semanas se han incrementado los ataques bajo la modalidad de sicariato, muchos de ellos asociados, según las investigaciones preliminares, a disputas entre estructuras dedicadas al microtráfico y ajustes de cuentas.

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La Policía Metropolitana de Bucaramanga y la Fiscalía General de la Nación avanzan en las investigaciones para esclarecer los casos y desarticular las organizaciones criminales que estarían detrás de estos hechos de violencia.