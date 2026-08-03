Condenan a 30 años a entrenador de atletismo por abuso sexual de menores en Bucaramanga

Un juez de conocimiento condenó a 30 años de prisión a Giovanny Vega Blanco, entrenador de atletismo que fue hallado responsable de abusar sexualmente de siete adolescentes entre los años 2014 y 2022 en Bucaramanga.

La decisión se produjo tras las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que logró demostrar que el entrenador sometió a las víctimas, quienes tenían entre 15 y 17 años, a múltiples agresiones sexuales mientras hacían parte del club deportivo que dirigía y se encontraban en proceso de formación con la expectativa de alcanzar reconocimiento en competencias nacionales e internacionales.

El juez lo declaró responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado y acto sexual violento agravado. Además de la pena de prisión, fue inhabilitado por 20 años para ejercer derechos y funciones públicas. La sentencia es de primera instancia y puede ser apelada.

De acuerdo con la investigación, la mayoría de las adolescentes se encontraba en condición de vulnerabilidad y, además de los abusos sexuales, fueron sometidas a maltratos psicológicos y verbales mediante humillaciones, descalificaciones e intimidaciones que les ocasionaron graves afectaciones emocionales.



Durante el juicio, la Fiscalía expuso que Vega Blanco aprovechó la relación de autoridad y confianza que tenía como entrenador y cuidador para ejercer un control permanente sobre las víctimas e impedir que denunciaran lo ocurrido.

En el caso de una de las adolescentes, el fiscal explicó que el hoy condenado creó un ambiente de coacción dentro de los escenarios deportivo, escolar y hasta en el domicilio de la menor, aprovechando la marcada relación de poder que existía entre ambos.

Según el representante del ente acusador, el entrenador utilizó violencia física, psicológica y sexual para someter a la víctima, quien se encontraba en una situación de inferioridad que le impedía expresar un consentimiento libre.

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La investigación estableció que Vega Blanco "intimidaba a la adolescente exigiéndole esfuerzos excesivos durante los entrenamientos y, cuando ella no accedía a sus pretensiones, aumentaba deliberadamente las cargas físicas como mecanismo de presión. También la amenazaba diciéndole que estaba sola y que no tenía familia, además de recurrir a comportamientos agresivos tanto en el escenario deportivo como en el ámbito académico para mantenerla bajo su control", relató el Fiscal del caso.

Para la Fiscalía, estas conductas evidenciaron que el entrenador se valió de su trayectoria deportiva y de su condición de formador para ejercer poder sobre las menores y someterlas a los abusos durante varios años.

Con esta condena, la justicia concluyó que el entrenador utilizó el vínculo de confianza construido con las deportistas para cometer los delitos, aprovechando la dependencia que tenían de él dentro de su proceso de formación deportiva.