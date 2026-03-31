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Entrenador recaudó $30 millones para llevar a niños a un torneo y desapareció con el dinero

El entrenador cobraba $1´500.000 por cada niño para supuestamente llevarlos a jugar un campeonato en Medellín, pero ahora no aparecen ni él ni el dinero. Fue denunciado por estafa y abuso de confianza.

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