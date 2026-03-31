Entrenador recaudó $30 millones para llevar a niños a un torneo y desapareció con el dinero

Hace tres días no se sabe nada del entrenador deportivo del equipo de fútbol Roca Roma, del barrio Ciudadela 20 de Julio en Barranquilla, quien no solo se había comprometido a llevar a los niños de la escuela a un campeonato en Medellín, sino que les cobró a cada uno la suma de 1.500.000 pesos por un viaje que al final nunca se hizo.

La denuncia la hizo Eduardo Ortega, presidente del club, quien indicó que el entrenador se habría apropiado de más de 30 millones de pesos, recaudados entre los niños de la escuela.

"Hoy (martes) presentamos la denuncia respectiva ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de estafa y abuso de confianza en contra del señor Mario Esteban Echavarría Londoño, quien a nombre de la escuela recaudó dinero para un supuesto viaje a la ciudad de Medellín y el pasado sábado, a las 9 de la noche, desapareció, dejando a los niños y a todos en la escuela en una incertidumbre total", contó.

Ortega expuso que, encima de todo esto, ahora también él y su familia deben soportar amenazas de prestamistas ‘gota a gota’ a los que el entrenador les habría pedido dinero a nombre de la escuela durante los cuatro años que estuvo trabajando allí, siendo que los directivos nunca tuvieron conocimiento de ello.



"También me tocó colocar la denuncia de mi hija, porque ya la están amenazando unos grupos al margen de la ley por un dinero que nosotros no recibimos y ella tampoco manejó, que solamente fue un negocio aparte que el señor Mario hacía", narró Ortega.

Los padres de los alumnos están furiosos y preocupados, pues algunos de ellos también se endeudaron con cobradiarios con tal de cumplirles el sueño a sus hijos de viajar, hacer parte del torneo y continuar su formación futbolística por fuera de la ciudad.

Como si fuera poco, esta no sería la primera vez que el denunciado habría incurrido en una conducta así, pues al momento de reportar el caso ante la Fiscalía, los directivos de la escuela fueron notificados sobre una anotación por el delito de estafa que le figura al entrenador, desde el año 2018.