Condenan a Musa Besaile a más de 11 años de cárcel por millonario saqueo a regalías en Córdoba

El exsenador Musa Abraham Besaile Fayad fue condenado a 11 años, seis meses y 8 días de cárcel, por su vinculación en el entramado de corrupción que terminó con el desfalco a las regalías en el departamento de Córdoba, durante la gobernación de Alejandro Lyons.

Además de la pena de cárcel se le impuso una multa de 2 mil 046 millones 093 mil 500 pesos, por los delitos de peculado; y otra adicional de 283.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) sólo por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

También tendrá que pagar 19 mil 261 millones 461 mil 318 pesos a favor del departamento de Córdoba por los daños materiales causados (daño emergente y lucro cesante indexados).

La sentencia anticipada de la Sala de Primera Instancia detalla cómo el procesado aceptó su responsabilidad en delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.



Según el texto de la condena, Besaile conformó una alianza criminal con el exgobernador Alejandro Lyons para desviar recursos públicos de los departamentos de Córdoba, provenientes de regalías y del Sistema General de Participaciones.

Musa Besaile. Foto: Blu Radio.

El entramado de corrupción incluyó el direccionamiento de convenios de ciencia y tecnología y el fraude mediante cobros falsos por tratamientos de hemofilia.

La sentencia detalla que surgió un vínculo de amistad con ocasión de la actuación de Lyons como apoderado, suplente en las investigaciones que en ese entonces adelantaba la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en contra de Besaile, quien era senador.

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“Dicho lazo, aunado a las aspiraciones políticas de Lyons Muskus, le llevaron a retirarse del litigio profesional hacia finales del 2010 o principios del 2011 para aspirar a la gobernación del departamento de Córdoba, contando con el apoyo del aludido congresista, así como de otros sectores políticos y senadores, entre ellos, Bernardo Miguel Elias Vidal, Martín Emilio Morales Diz, Daniel Cabrales, Julio Alberto Manzur Abdala y Margarita Andrade”, resalta la sentencia, cuya ponencia es de la magistrada Blanca Nélida Barreto.

La Sala “establece la certeza de su participación como coautor interviniente en la defraudación del patrimonio estatal para financiar campañas políticas y mantener su poder regional”.

En contraprestación al apoyo de los Congresistas que lo respaldaron, “Lyons Muskus asumió el compromiso burocrático, en caso de resultar electo gobernador, como en efecto aconteció para el periodo 2012-2015, de designar en la planta de personal de la entidad territorial, en especial, en las secretarías de despacho".

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El compromiso con Musa Besaile se cumplió al realizar varios nombramientos, entre ellos, el de su hermano mayor, John Moisés Besaile Fayad, en la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana; Carlos Angulo, vinculado inicialmente en la Secretaría de Infraestructura, luego en la de Juventud; Héctor Julio Álvarez, titular de esa última dependencia y el de Gloria Cabrales, quien fungió como directora del Plan Departamental de Aguas.

La investigación también determinó que decidieron concertar la conformación de una sociedad que se mantendría durante la administración de Lyons, en la cual se dividirían en partes iguales las sumas que solicitarían a quienes pretendieran ser adjudicatarios de los contratos celebrados por el departamento de Córdoba, compromiso que se extendió a la financiación de la campaña de quien relevaría a Lyons Muskus como gobernador.

En la decisión de la Corte también explican claramente que las fuentes específicas de financiación el entramado criminal “contó con recursos públicos que correspondían al departamento de Córdoba del Sistema General de Regalías y los provenientes del Sistema General de Participaciones”.