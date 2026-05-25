Sergio Fajardo releva detalles del café con Paloma Valencia: “Yo sabía a qué iba”

El candidato presidencial Sergio Fajardo rompió el silencio sobre la reunión que sostuvo con la senadora Paloma Valencia en Barranquilla, un encuentro que generó múltiples interpretaciones en medio de la recta final de la campaña presidencial. Durante una entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el exgobernador de Antioquia aseguró que nunca existió una negociación política oculta y defendió la decisión de hacer pública la conversación.

La polémica comenzó luego de que Valencia publicara en redes sociales una invitación abierta a Fajardo para tomarse un café. El gesto, ocurrido a pocos días de la primera vuelta presidencial, despertó rumores sobre posibles alianzas, renuncias o acercamientos estratégicos entre sectores políticos enfrentados ideológicamente.

Sin embargo, Fajardo insistió en que desde el primer momento dejó clara su intención: acudir al encuentro, pero hacerlo de cara al país.

Yo no sé para qué era, pero yo sí sabía para qué iba, pues lo escribí afirmó el candidato.

“Me invitaron en público y respondí en público”

Durante la conversación radial, Sergio Fajardo explicó que nunca recibió una llamada privada por parte de Paloma Valencia ni de su equipo político. Según relató, se enteró de la invitación mientras realizaba actividades de campaña en Barranquilla.

“A mí nadie me llamó, a mí nadie me dijo nada”, aseguró Fajardo. El exalcalde de Medellín sostuvo que la invitación fue completamente pública y viral en redes sociales, por lo que consideró natural responder de la misma manera. En ese sentido, defendió la transmisión en vivo del encuentro, decisión que fue cuestionada por algunos analistas y periodistas.

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“Estamos en política y cada acción de estas tiene un sentido político”, explicó. Fajardo agregó que su intención era aprovechar el espacio para reiterar su mensaje de campaña sobre la necesidad de construir un “cambio serio y seguro” para Colombia, lejos de los extremos políticos.

“Yo quiero explicar por qué quiero un cambio serio y seguro en Colombia, por fuera de los extremos”, expresó el candidato.

El debate sobre la política pública y privada

Uno de los puntos más discutidos de la entrevista fue la decisión de transmitir públicamente el café político, algo poco habitual en la política colombiana, donde muchas conversaciones estratégicas suelen realizarse en privado.

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Frente a las críticas, Fajardo defendió la transparencia del encuentro y afirmó que no tenía temor de recibir propuestas políticas ocultas. “Yo no tenía ningún temor de que me fueran a ofrecer algo en privado”, afirmó. El candidato también cuestionó la idea de que las reuniones entre políticos deban desarrollarse necesariamente lejos de las cámaras y sostuvo que en Colombia existe un exceso de acuerdos cerrados al escrutinio ciudadano.

“Habitualmente los políticos se ven por allá encerrados”, dijo durante la entrevista. La conversación con los periodistas derivó en un debate más amplio sobre la naturaleza de la política moderna y la necesidad de equilibrar transparencia y estrategia electoral.

Fajardo insiste en su independencia política

En medio de las especulaciones sobre una eventual adhesión a otros sectores políticos, Sergio Fajardo reiteró que continuará en campaña hasta el último momento y negó cualquier intención de abandonar la contienda presidencial.

“Estamos luchando hasta ese momento”, señaló. El exgobernador aprovechó además para reivindicar su trayectoria política y recordó sus inicios como profesor universitario y su transformación en líder político independiente.

“Hemos sido libres, independientes, respetuosos, decentes en la forma de actuar”, sostuvo.Fajardo destacó igualmente su experiencia en Medellín y Antioquia, presentándose como un candidato capaz de gobernar con equipos técnicos y de generar transformaciones sociales.